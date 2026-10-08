La enorme racha sin derrotas de Boca del "Vasco" Arruabarrena

Una extensa racha de resultados positivos está en marcha y esto permite pensar que el Boca de Rodolfo Arruabarrena es candidato a cosas serias en lo que resta del calendario deportivo. Con un protagonismo muy marcado dentro del plano local y otro en el internacional, el equipo supo construir una racha de empates, pero más que nada de victorias, que invita a pensar que el desenlace de la temporada podría estar escondiendo un título.

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La última vez que el Xeneize conoció la derrota fue el pasado 26 de julio en el marco de la primera fecha del Torneo Clausura, cuando perdió por 3-0 frente a Deportivo Riestra. Una serie de desatenciones generaron un resultado adverso que encendió varias alarmas, pero que rápidamente quedó en el olvido de los hinchas por la enorme colección de resultados, pero más que nada de un funcionamiento que fue creciendo jornada tras otra.

Si se observa la racha de partidos, es posible apreciar que Boca lleva 16 partidos sin perder e igualó la marca que Miguel Ángel Russo había establecido en la temporada 2020. Se desprende un total de nueve victorias y siete empates. Sin dudas, hay un encuentro que fue clave para mantener esta racha y es el duelo de Copa Argentina frente a Racing.

El Xeneize se encontraba al borde de la eliminación al estar 2-0 bajo en el marcador contra una Academia que estaba desarrollando una interesante idea de juego, pero los cambios del técnico fueron los que dieron en la tecla justa y la cabeza de Enner Valencia permitió que el equipo avanzara a la semifinal de la copa nacional. Ahora se tendrá que medir contra Banfield, que también está recolectando una interesante racha de buenos resultados combinados con un funcionamiento que no es para desatender.

Los títulos que Boca puede ganar a fin de año

En caso de que esta buena racha de resultados se mantenga, Boca podría encontrarse frente a la oportunidad de consagrarse en el Torneo Clausura, que a su vez lo colocaría en el Trofeo de Campeones frente a Belgrano de Córdoba. A su vez, este torneo da la posibilidad de disputar la Supercopa Argentina, que de ganarla permite el ingreso a la Recopa de Campeones, que se trata de un nuevo certamen que se encuentra oficializado por la AFA de cara a la temporada 2027.

Por otro lado, se debe sumar que el Xeneize está en la semifinal de la Copa Argentina y es un claro candidato a quedarse con el certamen nacional. Algo que no solo le da el acceso directo a la Copa Libertadores del próximo año, sino que lo coloca también en la Supercopa Argentina y en la Recopa de Campeones. No menor es la Copa Sudamericana, que el conjunto de Rodolfo Arruabarrena se encuentra en la semifinal y debe superar a Vasco Da Gama para llegar a la gran final.