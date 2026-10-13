Boca abre la semifinal de la Copa Sudamericana contra Vasco da Gama en La Bombonera

Boca Juniors abre la semifinal de la Copa Sudamericana 2026 frente a Vasco da Gama de Brasil en La Bombonera, en busca de alcanzar una nueva final en el plano internacional. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se presenta en casa con bajas sensibles por las lesiones de Leandro Paredes, Tomás Aranda, Alan Velasco, Tomás Belmonte y Adam Bareiro.

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De cualquier manera, el "Xeneize" aparece como el favorito para llevarse esta serie, que tendrá su revancha y punto cúlmine el martes 20 de octubre desde las 21.30 en Río de Janeiro. A la espera de la confirmación oficial, lo más probable es que la sede carioca sea el mítico estadio Maracaná, por encima del Sao Januário (la casa habitual del Vasco, que no tiene la capacidad mínima de 30.000 espectadores para las semifinales exigida por la Conmebol) y del Olímpico Nilton Santos de Botafogo.

Cómo ver Boca vs. Vasco da Gama por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana: hora, TV en vivo y streaming

La semifinal de ida de la Copa Sudamericana será el martes 13 de octubre a las 21.30 de Argentina en La Bombonera, con el arbitraje del chileno Piero Maza. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales ESPN y DSports, en tanto que el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

La vuelta será el martes 20 de octubre a las 21.30 en Río de Janeiro, Brasil, a la espera de la definición oficial del estadio por parte de la Conmebol. Del otro lado del cuadro en el torneo aparecen Atlético Mineiro de Brasil y Montevideo City Torque de Uruguay.

La lista de convocados de Boca frente a Vasco da Gama.

La posible formación de Boca vs. Vasco da Gama

Arruabarrena se inclinaría de entrada por un esquema de 4-2-3-1, con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo "Jagger" Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Carlos Palacios, Leonel Flores, Sebastián Villa; y Miguel Ángel Merentiel.

Sin embargo, aún existe una duda en la alineación. Si juega el volante de contención Williams Alarcón en vez de Villa, el dibujo volverá a ser el tradicional 4-4-2. De esa forma, Ascacíbar se movería más por el sector derecho del mediocampo, Palacios por la izquierda y Flores de segunda punta junto con la "Bestia".

Vasco da Gama tiene un mal año, pero llega en alza

Si bien el cuadro carioca marcha 14° en el Brasileirao a nueve fechas del final, también es cierto que viene en levantada de la mano del entrenador portugués Pedro Emanuel. Es que acumula seis partidos invicto, con cuatro victorias y dos empates.

Además, de a poco se van ensamblando los recientes refuerzos estrellas argentinos como Santiago Sosa y Alan Lescano. En contrapartida, no podrá jugar Facundo Colidio porque ya disputó esta misma edición del torneo con la camiseta de River Plate. En el plantel profesional aparece otro albiceleste como Claudio Spinelli y el extremo colombiano Marino Hinestroza, quien estuvo a punto de ser fichaje de Boca a inicios de año.