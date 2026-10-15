El desesperado plan de Leandro Paredes para llegar a Vasco da Gama vs. Boca: plaquetas, trabajo liviano y "día a día"

Leandro Paredes quiere jugar sí o sí la revancha entre Boca Juniors y Vasco da Gama de Brasil, por la semifinal de la Copa Sudamericana 2026. El mediocampista de 32 años sufrió un desgarro de grado 2 en el isquiotibial derecho frente a Instituto en Córdoba, apenas once días antes de este enfrentamiento determinante en Río de Janeiro.

{{{htmlAmp}}}

La recuperación normal de esta lesión oscila entre los 25 y los 30 días según el físico de cada futbolista, aunque el capitán trabaja a contrarreloj para poder disputar el cotejo de vuelta en el territorio carioca. De hecho, cumple a rajatabla un plan especial que diseño el cuerpo médico para que el ex Roma, Juventus y PSG pueda rehabilitarse lo antes posible.

El plan especial de Boca para que Paredes pueda jugar la vuelta ante Vasco da Gama

Descartado para el duelo previo contra Talleres de Córdoba en La Bombonera, el volante campeón del mundo se ilusiona con estar para la vuelta en Río, cuando el "Xeneize" necesitará revetir el 0-1 de la ida en casa para avanzar a la final de la Copa Sudamericana. Durante el entrenamiento del miércoles 14 de octubre, trabajó de manera diferenciada en el predio de Ezeiza y será exigido físicamente el jueves 15 para ver su evolución.

Mientras tanto, "Lea" continúa con un tratamiento especial de plasma rico en plaquetas (PRP) para acelerar la puesta a punto y la kinesiología intensiva para acelerar la curación de su lesión muscular. Además, alterna tareas específicas de gimnasio en el predio con leves trabajos de campo. Si bien el cuerpo médico de Boca quedó sorprendido con su evolución inicial, también prefieren ser cautos y repiten la frase del "día a día" rumbo al compromiso en Brasil.

Leandro Paredes trabaja a contrarreloj para llegar a la vuelta frente a Vasco.

El antecedente previo al Mundial 2026

Se trata de una zona sensible para el mediocampista, quien ya había tenido una distensión al borde del desgarro en el mismo isquiotibial derecho antes de la Copa del Mundo con la Selección Argentina. De hecho, se perdió el debut frente a Argelia, aunque ya pudo estar disponible para el segundo encuentro ante Austria.

En aquel entonces, se optó por un tratamiento similar al de ahora: la aplicación de plasma rico en plaquetas para acelerar la regeneración del tejido muscular y reducir los riesgos de recaída. Dicha decisión implicó además la extracción de sangre, el análisis posterior y la reinyección guiada, acordada con los especialistas médicos.

Cómo ver Vasco da Gama vs. Boca por la Copa Sudamericana

El compromiso será el martes 20 de octubre a las 21.30 de Argentina en Río de Janeiro, con el estadio y el árbitro a definir todavía. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales ESPN y DSports, en tanto que el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

¿Qué necesita Boca para pasar a la final de la Sudamericana?