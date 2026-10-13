Por qué no juega Leandro Paredes en Boca vs. Vasco da Gama por la Sudamericana

Leandro Paredes es la principal baja de Boca Juniors para jugar contra Vasco da Gama la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana en La Bombonera. El volante campeón de todo con la Selección Argentina ingresó en el "Xeneize" contra Instituto de Córdoba en el empate 2 a 2 y una lesión lo obligó a salir del verde césped. Ahora se perderá este compromiso trascendental, como también la vuelta que tendrá lugar una semana después en el Maracaná.

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Por qué no juega Paredes en Boca vs. Vasco da Gama por la semifinal de la Copa Sudamericana

El mediocampista estrella del elenco de La Ribera sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho, motivo por el cual tendrá más de 20 días de recuperación. De esta manera, no sólo es baja en la ida, sino que tampoco estará para definir la serie contra los brasileños. Un detalle no menor es que también Rodolfo "Vasco" Arruabarrena lo perderá para la recta final de la fase regular del Torneo Clausura y podría perderse el Superclásico del domingo 1° de noviembre contra River Plate en el mismo recinto, al cual igualmente podría llegar con lo justo.

Cabe destacar que, sin Paredes en cancha, en los nueve partidos en los que no estuvo disponible consiguió cuatro victorias, cuatro empates y una sola derrota. La diferencia refleja la importancia futbolística del campeón de todo con la Selección Argentina, aunque también deja una señal alentadora: el equipo logró competir y sumar resultados positivos cuando no pudo contar con él.

Leandro Paredes salió lesionado en el partido de Boca ante Instituto por el Torneo Clausura

La formación de Boca sin Paredes para jugar vs. Vasco Da Gama por la Sudamericana

Ante la baja de Leandro Paredes, el DT del "Xeneize" igualmente no se guardará nada para este partido trascendental en el semestre. De hecho, apostará al ataque por las bandas con el eje del mediocampo formado por Santiago Ascacíbar y Milton Delgado. A su vez, maneja una única duda en ataque y es si Sebastián Villa estará desde el arranque o entrará Williams Alarcón para nutrir más el medio. La referencia arriba, como es habitual, será Miguel Merentiel.

El posible 11 de Boca vs. Vasco Da Gama: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Williams Alarcón o Sebastián Villa, Leonel Flores, Carlos Palacios; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo "Vasco" Arruabarrena.

Cuándo juegan Boca vs. Vasco Da Gama por la semifinal de ida de la Sudamericana: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Xeneize" y el conjunto brasileño por la semifinal de ida del torneo continental tendrá lugar este martes 13 de octubre en La Bombonera desde las 21.30 con la transmisión de ESPN y DSports, además de la plataforma Disney+ en su versión Premium. El arbitraje estará a cargo del chileno Piero Maza Gómez.

En cuanto a la vuelta, se desarrollará el martes 20 a la misma hora en el Maracaná y el ganador de la serie se medirá ante el que triunfe del cruce Montevideo City Torque de Uruguay vs. Atlético Mineiro de Brasil el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.