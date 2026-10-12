Perdió Vélez, sonríe Boca y arde la tabla anual 2026: así quedó a 4 fechas del final

Vélez Sarsfield perdió frente a Lanús por 2-0 como visitante con los goles de Sasha Marcich y Tomás Marchiori en contra en un partido clave, en busca del título que otorga la tabla anual 2026 del fútbol argentino. Por lo tanto, con este resultado respiran Boca Juniors, Independiente Rivadavia de Mendoza, Rosario Central y Argentinos.
A cuatro fechas del final, arde la general, que también definirá los clasificados a las Copas Libertadores y Sudamericana 2027. Por el momento, la "Lepra" mendocina continúa en la cima al margen de la estrepitosa caída por 5-0 contra el "Canalla" en Arroyito. Por su parte, el cuadro de La Ribera también dejó puntos porque igualó 2-2 en Córdoba ante Instituto, otro que pelea bien arriba. En tanto, el "Bicho" tampoco pudo sumar de a tres y apenas empató 1-1 el clásico contra Platense de visitante.
Así está la tabla anual 2026 del fútbol argentino, a 4 fechas del final
El fixture: los partidos que le faltan a cada uno en el Clausura
Independiente Rivadavia (52 puntos):
|Fecha
|Día y Hora
|Condición
|Rival
|Estadio
|Fecha 13
|Sáb. 17/10 - 17:30
|Local
|Tigre
|Estadio Bautista Gargantini (Mendoza)
|Fecha 14
|Mar. 27/10 - 19:00
|Visitante
|Argentinos Juniors
|Estadio Diego Armando Maradona (Buenos Aires)
|Fecha 15
|Lun. 02/11 - 21:15
|Local
|Banfield
|Estadio Bautista Gargantini (Mendoza)
|Fecha 16
|Dom. 08/11 - 17:00
|Visitante
|Gimnasia y Esgrima (Mendoza)
|Estadio Victor Antonio Legrotaglie (Mendoza)
Boca (51 puntos y +19 de diferencia de gol):
- Fecha 13: Boca Juniors vs. Talleres de Córdoba – Viernes 16 de octubre a las 21:30 hs en La Bombonera.
- Fecha 14: Independiente vs. Boca Juniors – Domingo 25 de octubre a las 17:00 hs en el Estadio Libertadores de América.
- Fecha 15: Boca Juniors vs. River Plate (Superclásico) – Domingo 1 de noviembre a las 15:00 hs en La Bombonera.
- Fecha 16: Boca Juniors vs. Defensa y Justicia – Domingo 8 de noviembre a las 17:00 hs en La Bombonera.
Argentinos (51 puntos y +9):
|Fecha
|Rival
|Día y Hora (Arg)
|Estadio
|Fecha 13
|Banfield
|Sábado, 17 de octubre - 15:00
|Florencio Sola
|Fecha 14
|Independiente Rivadavia
|Martes, 27 de octubre - 19:00
|Diego Armando Maradona
|Fecha 15
|Atlético Tucumán
|Lunes, 2 de noviembre - 21:15
|Monumental José Fierro
|Fecha 16
|Huracán
|Domingo, 8 de noviembre - 17:00
|Diego Armando Maradona
Rosario Central (50 puntos):
|Fecha
|Rival
|Condición
|Día y Hora (Arg)
|Fecha 13
|Atlético Tucumán
|Visitante
|Sábado 17 de octubre, 20:00
|Fecha 14
|Huracán
|Local
|Sábado 24 de octubre, 21:30
|Fecha 15
|Sarmiento
|Visitante
|Viernes 30 de octubre, 21:15
|Fecha 16
|Estudiantes (Río Cuarto)
|Local
|Domingo 8 de noviembre, a confirmar
Vélez (49 puntos):
|Fecha
|Condición
|Rival
|Hora (Arg)
|17/10/2026
|Local (L)
|Gimnasia (Mendoza)
|18:00 / 20:00
|25/10/2026
|Visitante (V)
|Central Córdoba (SdE)
|19:30 / 21:30
|31/10/2026
|Local (L)
|San Lorenzo
|19:15 / 19:30
|08/11/2026
|Visitante (V)
|Unión (Santa Fe)
|A confirmar