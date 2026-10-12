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Perdió Vélez, sonríe Boca y arde la tabla anual 2026: así quedó a 4 fechas del final

Vélez cayó frente a Lanús como visitante en un partido clave, por lo que sonríen Boca, Independiente Rivadavia, Rosario Central y Argentinos Juniors. Así quedó ahora la tabla anual, a cuatro fechas del final.

12 de octubre, 2026 | 17.57
fútbol argentino, Boca, Vélez, Lanús

Vélez Sarsfield perdió frente a Lanús por 2-0 como visitante con los goles de Sasha Marcich y Tomás Marchiori en contra en un partido clave, en busca del título que otorga la tabla anual 2026 del fútbol argentino. Por lo tanto, con este resultado respiran Boca Juniors, Independiente Rivadavia de Mendoza, Rosario Central y Argentinos.

A cuatro fechas del final, arde la general, que también definirá los clasificados a las Copas Libertadores y Sudamericana 2027. Por el momento, la "Lepra" mendocina continúa en la cima al margen de la estrepitosa caída por 5-0 contra el "Canalla" en Arroyito. Por su parte, el cuadro de La Ribera también dejó puntos porque igualó 2-2 en Córdoba ante Instituto, otro que pelea bien arriba. En tanto, el "Bicho" tampoco pudo sumar de a tres y apenas empató 1-1 el clásico contra Platense de visitante.

Así está la tabla anual 2026 del fútbol argentino, a 4 fechas del final

Así quedó la tabla anual tras la derrota de Vélez en Lanús (Promiedos).

El fixture: los partidos que le faltan a cada uno en el Clausura

Independiente Rivadavia (52 puntos):

Fecha Día y Hora Condición Rival Estadio
Fecha 13 Sáb. 17/10 - 17:30 Local Tigre Estadio Bautista Gargantini (Mendoza)
Fecha 14 Mar. 27/10 - 19:00 Visitante Argentinos Juniors Estadio Diego Armando Maradona (Buenos Aires)
Fecha 15 Lun. 02/11 - 21:15 Local Banfield Estadio Bautista Gargantini (Mendoza)
Fecha 16 Dom. 08/11 - 17:00 Visitante Gimnasia y Esgrima (Mendoza) Estadio Victor Antonio Legrotaglie (Mendoza)

Boca (51 puntos y +19 de diferencia de gol):

  • Fecha 13: Boca Juniors vs. Talleres de Córdoba – Viernes 16 de octubre a las 21:30 hs en La Bombonera.
  • Fecha 14: Independiente vs. Boca Juniors – Domingo 25 de octubre a las 17:00 hs en el Estadio Libertadores de América.
  • Fecha 15: Boca Juniors vs. River Plate (Superclásico) – Domingo 1 de noviembre a las 15:00 hs en La Bombonera.
  • Fecha 16: Boca Juniors vs. Defensa y Justicia – Domingo 8 de noviembre a las 17:00 hs en La Bombonera.

MÁS INFO

Argentinos (51 puntos y +9):

Fecha Rival Día y Hora (Arg) Estadio
Fecha 13  Banfield Sábado, 17 de octubre - 15:00 Florencio Sola
Fecha 14  Independiente Rivadavia Martes, 27 de octubre - 19:00 Diego Armando Maradona
Fecha 15  Atlético Tucumán Lunes, 2 de noviembre - 21:15 Monumental José Fierro
Fecha 16  Huracán Domingo, 8 de noviembre - 17:00 Diego Armando Maradona

Rosario Central (50 puntos):

Fecha Rival Condición Día y Hora (Arg)
Fecha 13  Atlético Tucumán Visitante Sábado 17 de octubre, 20:00
Fecha 14  Huracán Local Sábado 24 de octubre, 21:30
Fecha 15  Sarmiento Visitante Viernes 30 de octubre, 21:15
Fecha 16  Estudiantes (Río Cuarto) Local Domingo 8 de noviembre, a confirmar

Vélez (49 puntos):

Fecha Condición Rival Hora (Arg)
17/10/2026  Local (L) Gimnasia (Mendoza) 18:00 / 20:00
25/10/2026  Visitante (V)  Central Córdoba (SdE) 19:30 / 21:30
31/10/2026  Local (L) San Lorenzo 19:15 / 19:30
08/11/2026  Visitante (V)  Unión (Santa Fe) A confirmar
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