Sin Paredes: Arruabarrena ya tiene los titulares para jugar vs Vasco en la Copa

Este martes por la noche, Boca Juniors recibe a Vasco da Gama en La Bombonera para disputar el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, un encuentro clave para el futuro en el torneo continental.
El equipo de Rodolfo Arruabarrena tendrá una baja sensible: Leandro Paredes, el capitán, no podrá estar presente por un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho, lesión que lo marginó tras apenas 16 minutos en el último partido frente a Instituto.
Los estudios médicos confirmaron que la recuperación demandará al menos 21 días, por lo que su ausencia está asegurada para el duelo decisivo en casa y la revancha en Río de Janeiro. A pesar de las numerosas bajas por lesión, el entrenador pudo conformar un once casi definido, con esfuerzos para mantener el equilibrio y la creación ofensiva. En ese sentido, Carlos Palacios aparece como el principal encargado de generar juego en el último tramo del campo y conectar con los delanteros.
La probable formación de Boca para enfrentar a Vasco da Gama sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.