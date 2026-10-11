Sin Paredes: Arruabarrena ya tiene los titulares para jugar vs Vasco en la Copa

Este martes por la noche, Boca Juniors recibe a Vasco da Gama en La Bombonera para disputar el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, un encuentro clave para el futuro en el torneo continental.

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El equipo de Rodolfo Arruabarrena tendrá una baja sensible: Leandro Paredes, el capitán, no podrá estar presente por un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho, lesión que lo marginó tras apenas 16 minutos en el último partido frente a Instituto.

Los estudios médicos confirmaron que la recuperación demandará al menos 21 días, por lo que su ausencia está asegurada para el duelo decisivo en casa y la revancha en Río de Janeiro. A pesar de las numerosas bajas por lesión, el entrenador pudo conformar un once casi definido, con esfuerzos para mantener el equilibrio y la creación ofensiva. En ese sentido, Carlos Palacios aparece como el principal encargado de generar juego en el último tramo del campo y conectar con los delanteros.

La probable formación de Boca para enfrentar a Vasco da Gama sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.