Cómo salió Boca cuando no tuvo a Paredes en cancha: la contundente estadística

Boca Juniors pierde a Leandro Paredes para las semifinales de la Copa Sudamericana, pero sus números sin el mediocampista alimentan la ilusión. (Foto: Reuters).

Boca Juniors recibió una noticia que cambia los planes para un tramo decisivo de la temporada. Leandro Paredes sufrió un desgarro de grado 2 en el isquiotibial derecho y se perderá la serie semifinal de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama. La baja del campeón del mundo representa un golpe para el equipo de Rodolfo Arruabarrena, aunque hay un dato que invita al optimismo: los antecedentes del "Xeneize" cuando no tuvo a su principal referente en la cancha.

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La estadística muestra un balance favorable para Boca Juniors cuando debió jugar sin Paredes. En los nueve partidos en los que el mediocampista no estuvo disponible, el equipo consiguió cuatro victorias, cuatro empates y una sola derrota.

El único tropiezo se produjo en el debut del Torneo Clausura frente a Deportivo Riestra, luego de que el volante regresara del Mundial 2026. Las otras ausencias se repartieron entre lesiones, suspensiones, convocatorias y decisiones del cuerpo técnico para administrar sus minutos.

El contraste aparece al observar los números con el mediocampista en la formación titular. En esos encuentros, Boca registró 18 triunfos, 11 empates y siete derrotas. La diferencia refleja la importancia futbolística de Paredes, aunque también deja una señal alentadora: el equipo logró competir y sumar resultados positivos cuando no pudo contar con él.

La lesión que deja a Paredes afuera de la Copa Sudamericana

La preocupación se instaló durante el partido ante Instituto, cuando Paredes debió retirarse con una molestia física. Los estudios posteriores confirmaron un desgarro de grado 2 en el isquiotibial derecho, una lesión que lo dejará afuera de las semifinales contra Vasco da Gama.

Su regreso podría producirse recién para el Superclásico ante River Plate, previsto para el 1 de noviembre. De esta manera, Boca pierde a una de sus principales figuras para una serie que puede definir buena parte de sus objetivos internacionales.

Además, no es la primera vez que el mediocampista sufre inconvenientes musculares durante la temporada. El 19 de abril, en el partido frente a River en el Monumental, sintió una fuerte sobrecarga y tuvo que ser reemplazado. Un mes después, sufrió una pequeña ruptura fibrilar durante la entrada en calor previa al encuentro contra Universidad Católica, por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Las ausencias de Paredes durante la temporada

El próximo partido ante Vasco da Gama será la décima ausencia de Paredes en el año, si se cuentan lesiones, convocatorias y rotaciones. La primera parte de la temporada ya había tenido varios episodios en los que Boca debió reorganizar su mediocampo.

Un esguince de tobillo le impidió jugar frente a Racing y Gimnasia de Chivilcoy, mientras que la acumulación de tarjetas amarillas lo dejó afuera del cruce con Independiente por el Torneo Apertura.

Más adelante, tras disputar el Mundial 2026, tampoco estuvo frente a Sarmiento ni en el estreno del Clausura contra Deportivo Riestra. A eso se sumaron molestias en el isquiotibial izquierdo, que lo marginaron de otro partido ante Racing y de la revancha frente a Recoleta. También descansó en los encuentros contra Central Córdoba y Gimnasia de Mendoza.

Quién puede reemplazar a Leandro Paredes en Boca

La ausencia del capitán obliga a Arruabarrena a buscar alternativas para reorganizar la mitad de la cancha. El entrenador ya reconoció la dificultad del desafío y dejó una frase que resume el problema: “Podemos armar un buen medio, lo que pasa es que una cosa es armarlo y otra cosa es el martes poder demostrarlo”.

Una de las opciones más firmes es Williams Alarcón, quien completó los 90 minutos ante Instituto. Su presencia aparece como una alternativa para ocupar un lugar en el mediocampo y aportar continuidad en un momento en el que el margen de preparación es limitado.

También están disponibles Camilo Rey Domenech y Rodrigo Battaglia, quienes recibieron el alta médica la pasada semana tras recuperarse de lesiones. Sin embargo, la falta de ritmo futbolístico puede reducir sus posibilidades de integrar el equipo titular ante Vasco da Gama.

Otra alternativa sería cambiar el esquema. Arruabarrena podría apostar por un doble pivote integrado por Milton Delgado y Santiago Ascacíbar, con Carlos Palacios más adelantado como enganche. En ese escenario, Sebastián Villa y Leonel Flores acompañarían por las bandas a Miguel Merentiel, quien sería la referencia ofensiva.