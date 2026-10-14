Boca no pudo de local y cayó frente a Vasco jugando muy mal

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En una noche para el olvido en La Bombonera, Boca Juniors sufrió un duro reves en sus aspiraciones continentales: cayó por 1-0 frente a Vasco da Gama de Brasil en el choque de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Entre un rendimiento colectivo deslucido, la falta de efectividad y un plantel visiblemente diezmado por la plaga de lesiones, el equipo de la Ribera se quedó con las manos vacías y la obligación de ir a buscar la heroica en territorio neutral o como visitante.

Un primer tiempo flojo y el golpe de la visita

Desde el silbatazo inicial, el desarrollo del partido le fue esquivo al dueño de casa. Boca no logró acomodarse en el campo de juego, mostró desatenciones en la marca y careció de fluidez en la elaboración de juego. Vasco da Gama, atento y ordenado, aprovechó los momentos de incertidumbre del local para dar el estocada decisiva.

A los 24 minutos de la primera parte, el extremo brasileño Adson capitalizó una desatención defensiva y mandó la pelota a la red, convirtiendo el único tanto de la noche que acalló al estadio y congeló las aspiraciones de Boca en ese tramo del encuentro.

Superioridad numérica desperdiciada y las lesiones al acecho

Para el complemento, la historia pareció ofrecerle a Boca una vía de escape. A los 19 minutos del segundo tiempo, el mediocampista de la visita, Andrés Gómez, vio dos tarjetas amarillas en cuestión de segundos por una fuerte protesta y dejó a Vasco da Gama con diez futbolistas.

Con más de 25 minutos por delante y un hombre de más, se esperaba la arremetida del Xeneize. Sin embargo, el equipo acusó el impacto físico y futbolístico de un plantel debilitado por múltiples bajas por lesión. Con más empuje que claridad, los ataques locales se diluyeron entre centros despejados y malas decisiones en el área rival, sin poder perforar el cerrojo defensivo del conjunto carioca.

La definición: Incertidumbre por la sede de la vuelta

Con este resultado, Boca queda contra las cuerdas y sin margen de error. La revancha se disputará el próximo martes 20 de octubre a las 21:30 (hora argentina), en una definición que promete ser dramática.

Sin embargo, el escenario del partido de vuelta aún es una incógnita:

Opción A: El mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro (pedido formal realizado por Vasco da Gama).

Opción B: Mudanza de la sede a Asunción, Paraguay, opción evaluada por los organismos de seguridad y la Conmebol.

Se espera que en las próximas horas la Conmebol defina de manera oficial la sede para lo que será una verdadera batalla táctica y emocional, donde Boca buscará la remontada histórica para meterse en la ansiada final.