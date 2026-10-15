Boca ya tiene reemplazo de Leandro Paredes ante Vasco de Gama para la Copa Sudamericana

Uno de los grandes dolores de cabeza que Boca dispone en la semifinal de la Copa Sudamericana es que debe reemplazar a Leandro Paredes en la mitad de la cancha. Su ausencia se notó, y bastante, en la derrota por 1-0 frente a Vasco da Gama en el encuentro de ida, pero pareciera que el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena tendría un plan ideado y este comenzaría a ponerse en marcha frente a Talleres de Córdoba.

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Lo primero a señalar es que el volante central que oficia de capitán dispone de un desgarro de grado dos y esto implica una serie de cuidados en su recuperación, porque cualquier sobresalto podría dar lugar a una lesión mucho más grande de lo pensado. Algunos comentarios señalan que será monitoreado de gran manera y que se podría llegar a la conclusión de infiltrarlo con el fin de que esté dentro del campo de juego del estadio Maracaná. Sin embargo, es una propuesta algo arriesgada.

Por otro lado, el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena considera la idea de reemplazar a Leandro Paredes con los servicios de Rodrigo Battaglia, que se encuentra totalmente recuperado de la lesión en el tendón de Aquiles que le demandó un paso por el quirófano y un largo tiempo de inactividad. De hecho, el volante ya estuvo en el banco de suplentes frente a Instituto y ahora fue convocado contra la T.

Todo pareciera indicar que el volante tendría grandes chances de ir desde el arranque para que comience a agarrar ritmo de juego y llegue un poco más aceitado al partido frente a Vasco da Gama en Brasil. Lo particular es que el jugador no tuvo acción en lo que va de 2026 debido a la lesión que lo dejó marginado casi en gran parte de la temporada. Es por ello que su regreso no debe ser apresurado, porque podrían llegar a registrarse molestias musculares al exigir al cuerpo a un nivel al que desde hace un tiempo no se encuentra acostumbrado.

¿Qué necesita Boca para pasar de ronda?

Lo primero a señalar es que la diferencia en la serie es de tan solo un gol y eso puede ser beneficioso para Boca, porque un rápido empate dejará a los dos equipos en igualdad de condiciones. Por otro lado, el reglamento señala que no hay validez en lo que respecta al gol de visitante. Por ende, si culminan empatados en el marcador global, se va a proceder a disparos desde el punto penal para conocer a uno de los finalistas.

Hay que recordar que el tiempo suplementario se encuentra reservado solo para la gran final que se disputará en Uruguay y que posiblemente tenga como adversario a Atlético Mineiro de Brasil, que acaba de golear por 3-0 a Montevideo City Torque en el partido que se disputó en Brasil.