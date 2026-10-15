Leonel Flores, el crack de Boca y la Selección Argentina, fue a una olla popular en Lanús

Durante el miércoles a la noche, el conurbano bonaerense vivió un momento especial con la visita inesperada de Leonel Flores, la joven promesa de Boca Juniors. El delantero fue hasta el Club Santa María Futsal, ubicado en Monte Chingolo, para hacer una donación de alimentos y brindar su apoyo a la comunidad local.

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Después de esa llegada, las redes sociales se inundaron con críticas al jugador pero lo cierto es que Flores quiso ir porque era una situación de barrio con el club de toda su vida. El futbolista compartió un rato cercano con los vecinos, generando un clima de emoción y sentido de pertenencia.os organizadores y vecinos aclararon que las imágenes de la jornada se difundieron sólo después de que Flores se retirara del lugar. Así, cuidaron que la visita transcurriera sin inconvenientes y respetando el espacio comunitario.

La histórica bandera del club, que lleva el lema “Ustedes son de club, nosotros de barrio”, fue el marco perfecto para una noche cargada de gestos solidarios. Uno de los momentos más especiales se vivió cuando el delantero firmó y dedicó un mensaje personalizado en una camiseta a un fanático local apodado “Leito Silva”, quien no pudo ocultar su felicidad al recibir el recuerdo en la puerta de su casa.

Los agradecimientos hacia Flores y su pareja resonaron en las historias compartidas en redes sociales, destacando el valor de su compromiso con el potrero y la comunidad. En tiempos donde los clubes de barrio cumplen un rol fundamental como espacios de contención para cientos de familias y niños, este tipo de acciones cobran un significado muy profundo.

La visita de una figura reconocida, junto con la donación concreta de alimentos, representó una inyección de energía y esperanza para quienes trabajan día a día en el club, haciendo un esfuerzo enorme para sostener el espacio. Sin dudas, gestos como este reafirman la importancia de apoyar y cuidar los espacios comunitarios que forman el corazón de los barrios.