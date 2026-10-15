Los 3 futbolistas de Boca que Rodolfo Arruabarrena quiere recuperar para enfrentar a Vasco da Gama

El calendario deportivo expone que el próximo martes 20 de octubre se estará desarrollando el partido de vuelta entre Boca y Vasco da Gama por la semifinal de la Copa Sudamericana. El marcador expone una victoria parcial del conjunto brasileño. Es por ello que desde el Xeneize harán lo imposible para recuperar a tres jugadores que se encuentran lesionados y los esperarán hasta último momento para sumarlos a la delegación que jugará en el Maracaná.

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Uno de los lesionados que dejó la derrota es Sebastián Villa, quien en la segunda pelota que tocó sufrió un esguince de tobillo que le provocó una inflamación y que lo dejó fuera de la lista de concentrados para enfrentar a Talleres de Córdoba. "Entró, y es verdad que en la segunda jugada que tiene, que patea de zurda, creo que ha hecho un mal movimiento y tiene el tobillo bastante hinchado", manifestó el entrenador en conferencia de prensa.

Se espera una serie de estudios médicos exhaustivos para determinar el grado de lesión del atacante colombiano y poder determinar si se encuentra en condiciones de, al menos, ir al banco de suplentes e ingresar unos segundos en el complemento en caso de que sea necesario sumar una pieza más en el ataque.

Por otro lado, se debe considerar que desde Boca están monitoreando a cada momento las situaciones de Alan Velasco y Leandro Paredes, que se encuentran afectados por un desgarro. El caso del capitán del Xeneize es más reciente y puede que no llegue al partido contra Vasco da Gama, debido a que se necesita un tiempo mínimo de reposo de 20 días. Mientras que su compañero lleva acumuladas un par de jornadas para determinar si es posible infiltrarlo.

De acuerdo con algunos comentarios que se desprenden, la idea de una infiltración en los casos mencionados es una alternativa que está presente tanto dentro del cuerpo técnico como del cuerpo médico. Aunque dependerá bastante del grado de la lesión y las secuelas que pueda llegar a dejar en el jugador. Hay que recordar que Boca se encuentra peleando todos los frentes y, de salir mal, podría llegar a perder tres titulares por lo que resta de la temporada e incluso en la pretemporada de verano.

¿Se juega en el Maracaná?

Después de varias idas y vueltas, que incluyeron la posibilidad de que el encuentro se trasladara a Paraguay, la CONMEBOL acaba de recibir la notificación de que el partido entre Vasco da Gama y Boca se disputará finalmente en el campo de juego del mítico estadio Maracaná. Se trata de una determinación de la Justicia, que decidió desestimar el pedido de Flamengo y Fluminense, que se negaban a recibir el duelo de la Copa Sudamericana en el escenario en el que hacen de local.