Mariano Closs se hartó en vivo en ESPN F12 de Piero Maza, el árbitro chileno que tuvo una noche polémica en Boca Juniors vs. Vasco da Gama de Brasil. El juez trasandino no expulsó a Milton Delgado a los siete minutos del primer tiempo por un fuerte "pisotón" sin pelota desde atrás a un rival. Luego, echó a Andrés Gómez a los 19 del complemento, cuando le sacó las dos amarillas con apenas cinco segundos de diferencia.

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La primera amonestación para el futbolista del cuadro visitante fue por no dejar hacer rápidamente un tiro libre para el "Xeneize". La segunda tarjeta llegó al instante por ponerle las manos encima tres veces al juez internacional trasandino. De acuerdo con el relator de 56 años, la determinación clave del encargado de impartir justicia fue totalmente exagerada en La Bombonera.

La furia de Closs por la expulsión de Gómez en Boca vs. Vasco da Gama: "Un papelón"

Mientras observaba las imágenes del resumen del partido junto a sus compañeros de ESPN 12, el conductor disparó munición gruesa desde el estudio del canal. De hecho, manifestó que "esto que hizo el árbitro es un papelón" porque según él "tenía ganas de expulsarlo...". Visiblemente molesto, insistió: "¡Por favor! No me digan ´lo empujó´. Les pido encarecidamente, porque hasta les quería demostrar cómo fue la situación. Es una vergüenza lo que hizo este señor en una semifinal de Copa Sudamericana".

En ESPN F12, Mariano Closs lapidó al árbitro de Boca vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.

"¿Viste cuando a veces hay un árbitro argentino que busca a los jugadores para mostrarles la tarjeta? Esto me hizo acordar exactamente", comparó Closs al aire. Si bien aclaró que Gómez estuvo "bien amonestado", insistió con su postura: "Yo creo que el árbitro tuvo animosidad por la protesta constante". "¿Ves que ahí lo mueve? ¡Mirá! ¡No, por Dios! Se le escapa la tarjeta de las ganas, de la ansiedad por mostrarle la tarjeta... Yo te digo, hubiera hecho lo mismo que hizo él (Gómez), me hubiera quedado adentro de la cancha porque es indignante", disparó Mariano.

Cuando su compañero Esteban Edul acotó que "igual, el jugador no lo tiene que empujar al árbitro", el presentador dijo: "¡Pero por favor, no le hizo nada! Cuando el árbitro te corre con los brazos y te dice ´salí de acá´... ¿Qué querés, inventar un reglamento? ¡Dejate de embromar, por favor!". Por último, resaltó que "hay una esencia del fútbol, le está mostrando que fue ahí la jugada. Vos a veces hablás con las manos... Por favor, Esteban, no quieras justificar esto. También hubo un offside en el primer tiempo que marca el línea, que ni la televisión repitió, que fue un papelón".