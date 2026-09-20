El divertido cruce en vivo entre Mariano Closs y Oscar Ruggeri: "Yo pago todo"

Durante el habitual pase televisivo en la pantalla de ESPN, en el marco del programa Fútbol 12, se generó un divertido y llamativo debate entre los conductores Mariano Closs y Sebastián Vignolo, junto a los panelistas Oscar Ruggeri y Nicolás Distasio. La conversación giró en torno a una costumbre cotidiana: pagar las entradas para espectáculos y eventos deportivos o aceptar invitaciones y gentilezas.

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Todo comenzó cuando en la mesa se mencionó la presencia de Closs en los estadios del fútbol de ascenso, puntualmente en la cancha de Colegiales, ubicada en Munro. La revelación despertó de inmediato la curiosidad y las chicanas de sus compañeros de panel, dando inicio a un desopilante ida y vuelta sobre los gastos en salidas y actividades recreativas.

El debate sobre las entradas y la cancha de Colegiales

Ante el comentario sobre las visitas al estadio, Ruggeri interrumpió la charla para consultarle de manera directa al relator: "¿Vas a la platea o a la popular?". Tras la respuesta afirmativa sobre su ubicación en la platea, el exfutbolista redobló la apuesta y lanzó una pregunta incisiva sobre el acceso al lugar: "¿Te la regalan o la pagás?".

La réplica del conductor no tardó en llegar con firmeza. "Yo pago todo, Oscar", sentenció Mariano Closs. Frente a la incredulidad del panel, donde algunos dudaron de su afirmación y señalaron con humor la figura pública del periodista, Closs insistió en su postura y remarcó el compromiso que se debe tener con las instituciones: "Yo pago todo, chicos. Tiene que pagar para colaborar con el club".

La discusión sumó más posturas cuando se debatió el rol del hincha y el apoyo económico a las entidades deportivas. Mientras algunos integrantes cuestionaban con risas la idea de abonar cada ingreso siendo figuras reconocidas, Closs defendió la conducta de abonar la cuota social y las localidades para ayudar al sostenimiento de los clubes.

Cine, invitaciones y la tajante postura de Oscar Ruggeri

El eje de la charla se trasladó rápidamente hacia otros consumos de la vida cotidiana, como las salidas gastronómicas y el entretenimiento. En ese contexto, le recriminaron a Oscar Ruggeri si él abonaba habitualmente sus consumos personales, señalando que suele evitar pagar en cines o restaurantes.

El exdefensor de la Selección Argentina no esquivó la chicana y reconoció abiertamente una experiencia reciente en una sala de cine. "No, la otra vez al cine me invitaron. Fuimos a ver esa de Suar", relató, desatando las risas en el estudio televisivo.

Por su parte, Sebastián Vignolo marcó una clara diferencia respecto de las cortesías y coincidió con la línea expresada por Closs. El conductor manifestó la incomodidad que le genera no abonar sus consumos: "A mí no me gusta que me inviten. Me da vergüenza, digo: 'No, no, no'". La respuesta de Ruggeri fue contundente y fiel a su estilo relajado: "A mí que me inviten, ¿qué me voy a calentar?".

Las anécdotas sobre restaurantes y festejos

La discusión al aire continuó con reproches cruzados sobre quién afronta los gastos a la hora de compartir cenas o celebraciones. Entre risas, recordaron situaciones en las que se organizaron festejos de cumpleaños y salidas grupales, mencionando los altos costos de los consumos de carne en determinadas reuniones.

El cruce en ESPN cerró entre risas y anécdotas compartidas por los integrantes de la mesa, dejando en evidencia las dos posturas bien marcadas: quienes prefieren pagar siempre para evitar favores o ayudar a las instituciones y quienes disfrutan sin problemas de ser agasajados.