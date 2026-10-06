El conductor Mariano Closs dedicó un momento de su programa en ESPN para reflexionar sobre la magnitud de la carrera deportiva de Lionel Messi y su lugar de privilegio en la historia del deporte mundial. Al aire en F12, el relator y periodista analizó la trascendencia del capitán de la Selección Argentina y remarcó la singularidad de sus números y su nivel de juego a lo largo de los años.

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Durante el debate futbolístico, Closs puso el foco en la dimensión cuantitativa y cualitativa que dejó el astro rosarino tanto a nivel local como internacional. En ese sentido, planteó que resulta sumamente complejo encontrar un antecedente que combine semejante regularidad y excelencia en el máximo nivel competitivo.

El impacto estadístico y la comparación histórica

A la hora de dimensionar lo hecho por Messi dentro del campo de juego, el periodista fue categórico respecto a su rendimiento: "Messi le ha dado no solamente al fútbol argentino, sino al fútbol, un montón de datos, estadísticas y récords. Yo creo que no hay jugador en la historia del fútbol que haya jugado como este chico. Para mí es imposible igualar estadísticamente lo que hizo".

En esa misma línea, el relator reconoció la dificultad de describir con exactitud las cualidades demostradas por el atacante. "Es imposible describirlo. Yo no puedo describir cómo puede haber una persona tan espectacular, habilidosa y genial como él", profundizó durante la emisión televisiva al referirse al talento del futbolista.

La fortuna argentina: el paso de Diego Maradona a Lionel Messi

Lejos de plantear una confrontación entre las máximas figuras nacionales, Closs sumó a la mesa a Diego Maradona para ponderar el privilegio del fútbol argentino por haber contado con ambos talentos en épocas consecutivas. El conductor aclaró que los mismos términos de elogio aplican para el astro surgido en Villa Fiorito y remarcó que la mirada parte desde lo extraordinario de sus carreras.

En la mesa de ESPN se destacó el escaso margen temporal transcurrido entre la despedida de una figura y la consolidación de la otra. En el programa se recordó que Maradona dejó la selección en 1994 y el fútbol profesional en 1997, mientras que Messi apareció en 2003 y debutó en el seleccionado mayor entre 2004 y 2005, marcando una brecha de apenas diez años entre ambas trayectorias.

El escalón de las leyendas y las figuras mundiales

Al proyectar el panorama internacional y evaluar qué nombres integran el grupo más selecto de todos los tiempos, en el envío ubicaron en el rango más extraordinario a Lionel Messi, Diego Maradona y Pelé. En el intercambio entre los integrantes de la mesa también surgieron menciones históricas para Johan Cruyff y Cristiano Ronaldo.

Por último, Closs y sus compañeros marcaron diferencias de nivel con otros futbolistas de élite como Kylian Mbappé, Neymar y Ronaldinho, a quienes ubicaron en un escalón fenomenal pero diferente al de los más grandes de la historia. A su vez, señalaron la irrupción del juvenil Lamine Yamal como la principal figura emergente del fútbol mundial para observar a futuro.