Alarma en Boca: designaron a un árbitro vs. Vasco en la Sudamericana que le trae un mal recuerdo

Boca Juniors visitará a Vasco Da Gama el próximo martes 20 de octubre en el Estadio Maracaná por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana y el árbitro para este compromiso ya está confirmado. El venezolano Jesús Valenzuela estará a cargo de este cotejo trascendental por un lugar en la gran final del torneo continental y este mismo año fue motivo de varias críticas en La Bombonera. A su vez, también quedó en el centro de la polémica en el mismo certamen hace dos años atrás y los hinchas no lo olvidan.

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Los malos recuerdos de Boca con Jesús Valenzuela, el árbitro contra Vasco Da Gama en el Maracaná

Las primeras polémicas tuvieron lugar en 2024 en un cruce de fase de grupos de la Sudamericana contra Fortaleza de Brasil. Fueron dos acciones en las que no revisó dos posibles penales para el dueño de casa, una contra Ezequiel "Equi" Fernández y la siguiente contra Edinson Cavani. El cotejo culminó 1 a 1 y los entonces comandados por Diego Martínez terminaron segundos en la zona complicando así su continuidad en el torneo en el que fueron eliminados a manos de Cruzeiro en octavos de final.

Este año en la Libertadores -y contra este último rival- también igualó en uno y el colegiado no sancionó una mano de Kaiki en la jugada anterior al gol, pero sí una de Milton Delgado antes del gol de Miguel Merentiel que finalmente fue anulado. Además, tampoco cobró penal para el local en La Bombonera por una mano de Lucas Romero y quedó en el ojo de la tormenta. Ahora, Valenzuela tendrá la responsabilidad en este compromiso en el Maracaná que definirá al finalista.

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El duelo en el que el conjunto brasileño -que ganó 1 a 0 en la ida- será local ante el "Xeneize" para buscar un lugar en la final del certamen continental tendrá lugar el próximo martes 20 de octubre desde las 21.30 en el Maracaná con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. Lo que sí se sabe es que el vencedor se medirá ante el que gane en la serie Montevideo City Torque de Uruguay vs. Atlético Mineiro de Brasil el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, Colombia.

Boca Juniors enfrenta a Vasco Da Gama por la vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana

Los tres que vuelven en Boca vs. Vasco Da Gama

Leandro Paredes espera para volver a la titularidad contra el elenco brasileño sabiendo que es una pieza fundamental para el "Xeneize". Su presencia no está oficialmente confirmado después del desgarro, pero tiene chances de jugar, al igual que Alan Velasco que padece la misma lesión. Por otro lado, Sebastián Villa se recupera de un esguince de tobillo y estaría a disposición del cuerpo técnico de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena.