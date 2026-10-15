Filtran la picante arenga de Santiago Sosa antes de Boca vs. Vasco da Gama: "La cancha"

Vasco da Gama se quedó con la victoria por 1 a 0 ante Boca Juniors en la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana en La Bombonera y el argentino Santiago Sosa fue gran partícipe de este triunfo. El volante surgido en River Plate estuvo 78 minutos en cancha y le alcanzó para ser una pieza fundamental del elenco del portugués Pedro Emanuel. En la previa del encuentro también lo fue, ya que realizó una arenga para todos sus compañeros haciendo referencia al duelo en cuestión.

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"Es un juego para disfrutar, eh. Para disfrutar mucho. Ya vieron la cancha, el estadio, vieron todo... Disfruten mucho, momento único en la vida, gente. Semifinales de copa no se viven todos los días", esbozó el mediocampista con pasado en Racing y en el Atlanta United de Estados Unidos sobre lo que se les venía. Ya a los 25 de la primera parte llegó el gol de Adson con el que la visita no sólo se puso en ventaja, sino que también festejó en la ida pensando en el cruce de vuelta.

En el mismo posteo del club se lo vio también a otro de los argentinos de Vasco Da Gama, nada más y nada menos que Alan Lescano. El exjugador de Argentinos Juniors bajó al vestuario de La Bombonera celebrando el triunfo por 1 a 0 junto a sus compañeros y hasta lanzó un grito en portugués: "Porra, caralho, porra. ¡Tamo junto! (fuerza, carajo, estamos juntos)".

Ambos tienen su lugar asegurado desde el arranque para el segundo partido, pero quien se lo perderá nuevamente es Facundo Colidio, ya que cerró la inscripción establecida por la Conmebol para modificar la lista de buena fe para las fases finales de la Sudamericano y el club brasileño envió la documentación tres horas después de que venció el plazo, mientras antes el delantero pertenecía a River.

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El duelo en el que el conjunto brasileño -que ganó 1 a 0 en la ida- será local ante el "Xeneize" para buscar un lugar en la final del certamen continental tendrá lugar el próximo martes 20 de octubre desde las 21.30. Hasta el momento, todos los caminos conducen a que será en el Maracaná, aunque todavía no está confirmado oficialmente.

Lo que sí se sabe es que el vencedor se medirá ante el que gane en la serie Montevideo City Torque de Uruguay vs. Atlético Mineiro de Brasil el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, Colombia.

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