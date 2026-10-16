Los dos jugadores que Boca recuperar para visitar a Vasco da Gama

Una de las series de semifinal de la Copa Sudamericana expone que Boca se encuentra perdiendo frente a Vasco da Gama por 1-0 y que debe viajar a Brasil para intentar dar vuelta el resultado que le permita alcanzar la final. Es por ello que en la previa se produjo una sonrisa más que interesante en el rostro de Rodolfo Arruabarrena, debido a que recuperó a dos jugadores que se encontraban lesionados y que son claves para la zona de ataque.

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Lo primero a mencionar es que Sebastián Villa se encuentra en óptimas condiciones de la lesión que sufrió en el tobillo. Su ausencia dentro de la lista de concentrados para enfrentar a Talleres de Córdoba responde a una decisión en conjunto del cuerpo médico y del cuerpo técnico para cuidar al colombiano y así pueda ser una pieza disponible para afrontar los 90 minutos desde el arranque o ingresar en el complemento en caso de que sea necesario.

El volante se encuentra recuperado del desgarro y será convocado para jugar en Brasil

Por otro lado, se debe considerar que hay otro jugador más en el ataque que se encuentra recuperado. "Alan Velasco está cerca de recibir el alta médica. La idea es que durante el fin de semana se sume al grupo y viaje a Brasil. Estará disponible contra Vasco da Gama", expresó el periodista Ezequiel Sosa en su cuenta de Twitter. Esto permite pensar que se recuperó del desgarro que contrajo hace un par de semanas.

La presencia de los dos jugadores dentro de la nómina de concentrados para visitar a Vasco da Gama en Brasil es de gran importancia para armar el once titular, y más cuando el equipo debe adoptar una posición ofensiva clara que lo lleve a buscar el empate de manera rápida y el tanto de la victoria que le permita no solo evitar los penales, sino que lo termine depositando en la instancia final del certamen organizado por la CONMEBOL.

Battaglia se encuentra recuperado

La lista de concentrados para enfrentar a Talleres en el marco del campeonato local expone que Rodrigo Battaglia aparece disponible para sumar minutos. La intención es que adquiera rodaje para que llegue con ritmo al partido de vuelta de la semifinal de la Copa contra el conjunto brasileño.

Esta noticia es muy importante en el contexto de que Leandro Paredes está afrontando un tratamiento especial para recuperarse de un desgarro de grado 2, con un tratamiento de plaquetas que permita achicar el proceso de regreso a los campos de juego. No obstante, nada asegura que el capitán del Xeneize pueda estar disponible, pero, al tratarse de una instancia de gran importancia, se hará todo lo posible. Caso contrario, el exjugador de Atlético Mineiro tiene grandes chances de reemplazarlo