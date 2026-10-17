Qué chances tiene Paredes de jugas con Vasco en Brasil

En la instancia de semifinal de la Copa Sudamericana, Boca perdió a un jugador de gran importancia como Leandro Paredes y esto se notó bastante en la derrota frente a Vasco da Gama por 1-0 en la Bombonera. Las alarmas se encuentran encendidas porque el volante realiza un trabajo especial con el fin de llegar al encuentro de vuelta y no perderse 90 minutos que son de gran importancia para el equipo.

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Lo primero a señalar es que el capitán del Xeneize dispone de una lesión muscular de grado 2 en el isquiotibial de la pierna derecha, lo que se conoce como un desgarro. Esto demanda un trabajo de recuperación estimado de 20 días como mínimo para que la zona se encuentre curada y otros días más para que el profesional adquiera cierto ritmo futbolístico.

Sin embargo, el hecho de que se trate del partido de vuelta de la Copa Sudamericana, con el global presentando un 1-0 a favor de Vasco da Gama, llevó al cuerpo médico de Boca a decidir que Leandro Paredes sea sometido a un tratamiento especial de plasma rico en plaquetas para acelerar su evolución.

Lo particular de estos procedimientos es que no terminan de asegurar la presencia del jugador dentro del campo de juego y, en caso de que se encuentre en condiciones de sumar minutos, dependerá del efecto que el tratamiento haya tenido dentro de su organismo. Recordado es el caso de Diego Costa en el Atlético de Madrid, que se sometió a un tratamiento similar, ingresó en la final de una Champions League, pero no pudo superar la barrera de los 10 minutos porque la lesión volvió a presentarse.

Es por ello que el trabajo especial que Leandro Paredes está realizando es uno que permite acelerar los tiempos de recuperación, pero no le entrega la certeza a Boca de que pueda contarlo dentro de la formación inicial que va a pisar el campo de juego del estadio Maracaná. Por ende, Rodolfo Arruabarrena debe pensar en una alternativa que le permita rellenar el hueco que se acaba de liberar después del partido frente a Instituto en el Torneo Clausura.

Se estima que el reemplazante de Leandro Paredes para la revancha contra Vasco da Gama podría llegar a ser Rodrigo Battaglia, que se encuentra recuperado de una lesión en el tendón de Aquiles y que fue convocado a disputar el partido frente a Talleres, además de que había concentrado en el encuentro anterior del campeonato local. El exjugador de Atlético Mineiro podría ser una carta que el cuerpo técnico se reserva para armar la mitad de la cancha y conseguir los dos goles que le entreguen la clasificación a la final del certamen.