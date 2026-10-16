Cuántos títulos internacionales tiene Boca en su historia: uno por uno, la lista completa

Boca Juniors es uno de los clubes más laureados del fútbol mundial y construyó buena parte de su prestigio internacional con conquistas históricas en Sudamérica, Europa y Asia. Su trayectoria incluye títulos de la Copa Libertadores, la Copa Intercontinental y otros certámenes continentales, además de antiguas competiciones organizadas conjuntamente por las asociaciones de Argentina y Uruguay.
En total, Boca suma 18 títulos internacionales en torneos organizados o reconocidos por la Conmebol y la FIFA, a los que se agregan cuatro copas disputadas bajo la organización conjunta de las asociaciones argentina y uruguaya. De esta manera, el Xeneize reúne 22 conquistas internacionales si se contemplan ambas categorías.
Los 18 títulos internacionales de Boca
La lista incluye seis Copas Libertadores, tres Copas Intercontinentales, dos Copas Sudamericanas, cuatro Recopas Sudamericanas, una Supercopa Sudamericana, una Copa Máster de Supercopa y una Copa de Oro Nicolás Leoz.
Copa Libertadores (6):
- 1977: venció a Cruzeiro en la final.
- 1978: derrotó a Deportivo Cali.
- 2000: superó a Palmeiras por penales.
- 2001: se impuso ante Cruz Azul.
- 2003: venció a Santos.
- 2007: derrotó a Gremio.
Copa Intercontinental (3):
- 1977: superó a Borussia Mönchengladbach.
- 2000: venció 2-1 al Real Madrid.
- 2003: derrotó al Milan por penales.
Copa Sudamericana (2):
- 2004: venció a Bolívar.
- 2005: superó a Pumas de México por penales.
Recopa Sudamericana (4):
- 1990: derrotó a Atlético Nacional.
- 2005: venció a Once Caldas.
- 2006: superó a São Paulo.
- 2008: derrotó a Arsenal de Sarandí.
Otros títulos continentales:
- 1989: Supercopa Sudamericana, tras vencer a Independiente por penales.
- 1992: Copa Máster de Supercopa, con triunfo ante Cruzeiro.
- 1993: Copa de Oro Nicolás Leoz, tras superar a Atlético Mineiro.
Estas conquistas reflejan distintas épocas de gloria, desde el equipo conducido por Juan Carlos Lorenzo hasta los ciclos exitosos de Carlos Bianchi y las consagraciones de comienzos del siglo XXI.
Las cuatro copas organizadas entre Argentina y Uruguay
Además de los 18 títulos anteriores, Boca ganó cuatro torneos históricos organizados conjuntamente por la AFA y la AUF:
- 1919: Cup Tie Competition.
- 1920: Copa de Honor Cousenier.
- 1945: Copa Confraternidad Escobar-Gerona.
- 1946: Copa Confraternidad Escobar-Gerona.
Estas competiciones pertenecen a una etapa diferente del fútbol sudamericano y suelen contabilizarse por separado de los torneos internacionales organizados por la Conmebol y la FIFA.
Las cuatro copas organizadas entre Argentina y Uruguay
Además de los 18 títulos anteriores, Boca ganó cuatro torneos históricos organizados conjuntamente por la AFA y la AUF:
- 1919: Cup Tie Competition.
- 1920: Copa de Honor Cousenier.
- 1945: Copa Confraternidad Escobar-Gerona.
- 1946: Copa Confraternidad Escobar-Gerona.
Estas competiciones pertenecen a una etapa diferente del fútbol sudamericano y suelen contabilizarse por separado de los torneos internacionales organizados por la Conmebol y la FIFA.