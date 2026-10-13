Álvaro Montero: altura, edad y curiosidades del arquero de Boca

Álvaro Montero es el actual arquero de Boca Juniors, donde desembarcó a mediados de 2026 con el objetivo de aportar seguridad, experiencia y jerarquía bajo los tres palos. El guardameta colombiano llegó al fútbol argentino después de construir una trayectoria destacada en Sudamérica, con títulos, actuaciones determinantes y participaciones con la Selección de Colombia. Su imponente físico y sus antecedentes lo convierten en una de las incorporaciones que despiertan mayor interés entre los hinchas del Xeneize.

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Cuánto mide Álvaro Montero, arquero de Boca, y qué edad tiene

Una de las características más llamativas del arquero es su altura: mide 1,99 metros, una condición que le permite dominar el juego aéreo, cubrir una gran superficie del arco y convertirse en una referencia durante las jugadas de pelota parada.

Montero nació el 29 de marzo de 1995 en El Molino, departamento de La Guajira, Colombia. Por lo tanto, tiene 31 años y atraviesa una etapa de madurez deportiva, con experiencia acumulada en diferentes equipos y competiciones internacionales.

Su contextura física, sumada a sus reflejos y su capacidad para responder en situaciones de mano a mano, constituye uno de los aspectos que explican su reconocimiento en el fútbol sudamericano.

El arquero brinda seguridad y experiencia.

La trayectoria del arquero colombiano

Antes de llegar a Boca, Montero construyó buena parte de su carrera en Colombia. Su recorrido profesional incluyó pasos por el fútbol argentino, con San Lorenzo, y por Deportes Tolima, donde consiguió consolidarse como uno de los arqueros más destacados del campeonato local.

Posteriormente, se convirtió en una figura de Millonarios de Bogotá, institución en la que acumuló actuaciones importantes y conquistó títulos. Su rendimiento le permitió ganarse un lugar entre los guardametas de referencia del fútbol colombiano y dar el salto a un club de la dimensión internacional de Boca Juniors.

En el Xeneize, su llegada representa una apuesta por fortalecer un puesto determinante. Después de un período de rendimientos irregulares, el club busca encontrar estabilidad y contar con un arquero capaz de responder en partidos de alta exigencia.

Su paso por la Selección de Colombia

Montero también tuvo participación en la Selección de Colombia, con la que integró el plantel que disputó la Copa América 2024. Esa experiencia internacional le permitió compartir el ámbito de competencia con algunos de los mejores futbolistas del continente y sumar recorrido en torneos de máxima exigencia.

El récord que consiguió en 2022

Entre las curiosidades más destacadas de su carrera aparece su registro de 30 partidos con la valla invicta durante la temporada 2022, una marca que lo ubicó entre los arqueros más fiables de aquel período. Mantener el arco en cero es una de las estadísticas más valoradas para un guardameta, ya que refleja tanto su rendimiento individual como la solidez defensiva del equipo.

Con casi dos metros de altura, experiencia internacional y una trayectoria con títulos, Álvaro Montero afronta en Boca uno de los desafíos más importantes de su carrera: consolidarse como una pieza fundamental del equipo y responder a las exigencias de uno de los arcos más importantes del fútbol argentino.