Boca Juniors recordó a Carlos "Indio" Solari, apenas pasó a la final de la Copa Sudamericana 2026. A través de las redes sociales oficiales, el club de La Ribera homenajeó a su manera al histórico cantante fallecido el 5 de junio pasado, quien era un fanático del "Xeneize". En varias oportunidades, el vocalista que murió a los 77 años dejó en claro públicamente que era además un gran admirador de Juan Román Riquelme, máximo ídolo y actual presidente de la institución.

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Cuando Miguel Ángel Merentiel era criticado por su rendimiento con la camiseta azul y oro, el líder de la mítica banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota lo respaldó a pleno en su cuenta oficial de Instagram (@indiosolarioficial). "Gol de Merentiel, Indio", le escribió en aquel entonces un hincha. Fue entonces cuando el emblema artístico entrerriano le respondió irónicamente: "Que juega mal y no hace más que meter goles".

La banca del Indio Solari a Merentiel, cuando era criticado en Boca.

Unos minutos después de la clasificación a la final en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, Boca recordó aquella frase del "Indio" Solari para valorar otro tanto importante del delantero uruguayo en un partido decisivo. Como Leandro Paredes no pudo ser titular porque apenas habían pasado once días del desgarro de grado 2 en el isquiotibial derecho, la "Bestia" llevó incluso la cinta de capitán y anotó el 2-0 transitorio con una exquisita definición, en el mano a mano con el arquero Leo Jardim. El apodo "La Bestia Pop", con el que se conoce al ex Defensa y Justicia, se conecta directamente con Solari, a través de la emblemática canción de Los Redondos.

El Indio Solari, hincha de Boca y admirador de Riquelme

“Román es alguien a quien quiero mucho, es un tipo con códigos y a mí no me asustan los códigos. Me ha venido a visitar y he pasado una tarde magnífica con él", contó alguna vez el líder de Los Redondos. Incluso, lo calificó como "un tipo inteligente y honesto”, por lo que amplió en una entrevista en octubre del 2025: “De pronto no sé si tendrá la capacidad de manejar una administración, pero que se haga responsable de la parte ética del club me parece que está haciendo lo correcto".

Además, años antes también protagonizó otro momento que no tardó en hacerse viral en las redes sociales: "GOL DE BOCA INDIO", escribió el usuario @Murd0k_ luego de uno de los tantos convertidos por el elenco de La Ribera. Ante esto, el "Indio" respondió con un palazo contra todos: "Dicen que jugamos mal y no hacemos más que ganar campeonatos... jajaja...".

De ídolo a ídolo, Solari le envió un gran elogio a Riquelme en respuesta a otro internauta. "¿Y si te llama Román? Te amo", comentó @JuanMarcosFava. Sobre aquello, el entrerriano: "Estuvo hace un tiempo por casa y pasamos una tarde muy agradable. Es un tipo muy inteligente".

Boca juega la final de la Copa Sudamericana: día, hora, TV en vivo y streaming

El equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena irá por otro título internacional el sábado 21 de noviembre de 2026, en el estadio Metropolitano de Barranquilla (Colombia). El árbitro y el horario aún deben ser definidos por la organización del torneo.

El rival seguramente será el Atlético Mineiro de Brasil de Eduardo Domínguez, que en la semifinal de ida aplastó por 3-0 a Montevideo City Torque de Uruguay como local. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de ESPN y DSports, mientras que el streaming online estará a cargo de Disney+, DGO, Telecentro Play y Flow.