Boca derrotó a Vasco Da Gama a puro corazón y se metió en la final de la Copa Sudamericana

Boca Juniors venció 3-1 a Vasco da Gama y pasó a la final de la Copa Sudamericana. Di Lollo, Merentiel y Paredes marcaron en una noche clave en el Maracaná.

Boca Juniors ganó una batalla de fútbol y carácter en el Maracaná: derrotó 3-1 a Vasco da Gama y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana. Lautaro Di Lollo y Miguel Merentiel encaminaron la remontada, pero el descuento brasileño volvió a poner la serie en suspenso. A los 87 minutos, Leandro Paredes apareció con un remate decisivo para desatar el festejo xeneize.

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Cuando la noche amenazaba con estirarse hasta los penales, Boca encontró el golpe que necesitaba. Paredes inició la jugada en el mediocampo, acompañó el avance y recibió con tiempo para sacar un derechazo. La pelota picó antes de llegar al arco, complicó a Léo Jardim y terminó adentro.

El 3-1 decidió una serie que se había vuelto a igualar con el descuento de Vasco. El gol del mediocampista premió la resistencia del equipo de Rodolfo Arruabarrena y lo puso en la definición continental.

Boca sostuvo la ventaja entre centros y pelotazos del local. El pitazo final cerró una noche de cambios de ánimo: del arranque arrollador a la tensión del complemento, y de allí al desahogo por el pasaje a la final.

Di Lollo abrió el camino y Merentiel dio vuelta la historia

El comienzo fue exactamente el que necesitaba el Xeneize. A los tres minutos, Lautaro Blanco ejecutó un córner desde la izquierda y Di Lollo ganó en el área con un cabezazo cruzado. Jardim no pudo evitar el 1-0 y la desventaja de la ida quedó neutralizada de inmediato.

Boca no se conformó. Dos minutos después, Merentiel habilitó a Leonel Flores y una intervención defensiva impidió que el juvenil quedara en condiciones de definir frente al arquero. La visita encontraba espacios y transmitía peligro cada vez que aceleraba.

Vasco respondió con una llegada que la defensa resolvió cerca del arco de Álvaro Montero. Más tarde, Thiago Mendes probó desde afuera y, a los 26 minutos, conectó un cabezazo que pasó cerca del palo derecho. El equipo brasileño empezaba a empujar, aunque sin la precisión necesaria para empatar.

A los 32, Sebastián Villa demoró la resolución de un mano a mano y permitió el cierre rival. Un minuto después, Merentiel no perdonó: definió en el área y estableció el 2-0 que puso a Boca por delante en la eliminatoria.

Vasco descontó y devolvió la tensión al Maracaná

En el segundo tiempo, el conjunto local buscó cambiar el desarrollo con modificaciones y mayor presencia ofensiva. Boca eligió juntar las líneas, proteger la ventaja y esperar una oportunidad para salir de contraataque.

Arruabarrena mandó a Paredes a la cancha a los 59 minutos en lugar de Rodrigo Battaglia. El mediocampista se sumó a un equipo que intentaba controlar los espacios y resistir el avance brasileño sin perder la posibilidad de atacar.

El descuento llegó después de un centro desde la izquierda que Di Lollo no alcanzó a despejar. El rebote quedó para el Puma Rodríguez, quien sacó un derechazo desde el sector derecho del área y venció a Montero.

El 2-1 cambió otra vez la noche: Boca seguía ganando el partido, pero la serie estaba empatada. Vasco encontró un nuevo impulso y cargó por los costados, mientras la defensa visitante debía responder en un tramo de máxima exigencia.

Boca Juniors resistió y encontró el golpe para ir por la Copa Sudamericana

En ese escenario apareció Paredes. Su remate a los 87 minutos rompió el equilibrio global y convirtió la presión del Maracaná en silencio. Boca recuperó la ventaja en la serie cuando quedaba poco margen para otra reacción del rival.

Vasco insistió hasta el cierre, pero el Xeneize defendió su área y sostuvo la clasificación. Había golpeado temprano, aprovechado sus oportunidades y atravesado el momento más difícil sin resignarse a esperar los penales.

Boca Juniors jugará la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla, donde aguarda por su rival. Se llevó de Brasil mucho más que una victoria: resolvió una eliminatoria adversa con contundencia en el primer tiempo, resistencia en el segundo y un gol de Paredes que terminó de darle forma a una noche inolvidable.