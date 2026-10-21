Uno por uno: los puntajes de los jugadores de Boca en la épica victoria ante Vasco da Gama en la Sudamericana

Alvaro Montero (4): no le patearon con mucha frecuencia pero la vez que la pelota fue al arco, Vasco anotó aunque -a favor del colombiano- fue un verdadero golazo del conjunto brasileño.







Lozano (6): No tuvo un mal partido aunque no tuvo mucho despliegue en ataque, en defensa cumplió. No tuvo culpa en el gol y volvió a ser uno de los jugadores más regulares.







Di Lollo (7): Al igual que con Lozano, el defensor central no tuvo un mal partido y hasta fue el jugador que anotó el primer tanto. Un buen partido del jugador.

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Herrera (7): Firme en la defensa, cortó y tuvo un gran primer tiempo. En el segundo salió largo un par de veces y quedó pagando ante los delanteros del Vasco. Estuvo a la altura del partido.







Blanco (5): Jugó un buen primer tiempo y fue importante en el ataque. Sin embargo, el ingreso de Hinestroza le complicó la vida y en defensa. No supo como controlarlo y sufrió hasta sin la ayuda de Flores que quedaba lejos.







Ascacibar (5): Como casi todo Boca tuvo un gran primer tiempo y un flojo segundo. La salida de Battaglia le complicó la vida y quedó descompensado.







Battaglia (7): Fue uno de los mejores jugadores del partido y salió en el segundo tiempo aunque podría haber jugado todo el encuentro. Fue clave en el partido (salió por Paredes)

Delgado (6): Al igual que Ascacibar, sufrió con la salida de Battaglia y el segundo tiempo tuvo un par de buenas jugadas y cortes arriba. Presionó bien en todos los sectores.

Flores (5): No descolló. No tuvo un buen partido y sin embargo, fue uno de los más punzantes de los delanteros.

Merentiel (7): Cada vez que Boca lo necesita, el delantero aparece. Es sin duda uno de los mejores delanteros de Boca de la última década. Siempre aparece cuando lo necesita y hubo sacrificio y -como siempre- goles.

Villa (4): No pesa, no logra encarar y sacar diferencias. Flojo partido y es inentendible por qué no salió antes.

SUPLENTES

Paredes (8): Jugó poco tiempo y no solemos dar puntaje a este tipo de jugadores por poco tiempo. Sin embargo Paredes no jugó un buen partido, perdió el medio con su ingreso y aún así fue el mejor de todos por una razón: hay veces que hay jugar con el corazón. Anotó el gol, lesionado y casi sin poder moverse.



