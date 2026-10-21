Final de Copa Sudamericana: cuándo es y dónde se juega la final del torneo

La Copa Sudamericana 2026 está llegando a su etapa más emocionante y tendrá la final en noviembre como habitualmente suele ocurrir. En este caso, Boca Juniors es el que puede llegar a la final tras visitar a Vasco da Gama.

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La definición de esta edición tendrá un hecho histórico: por primera vez la ciudad de Barranquilla será sede del último partido de la Copa Sudamericana, que se jugará a partido único el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano. Además, será la primera vez que Colombia organice una final bajo este sistema implementado desde 2019 por Conmebol en sus competencias continentales.

Por ahora, la Conmebol no confirmó el horario oficial del partido final, aunque se especula que podría comenzar a las 17 horas locales, lo que correspondería a las 19 de Argentina. Además, la organización promete una verdadera fiesta con múltiples actividades y experiencias para que los hinchas disfruten más allá del espectáculo futbolístico dentro del estadio.

La venta de entradas para la final todavía no comenzó ni tiene fecha anunciada, pero los aficionados ya pueden registrarse en la página oficial de Conmebol para seleccionar los tickets de su interés y recibir información prioritaria sobre la disponibilidad y el proceso de compra.

La expectativa crece y todos los ojos están puestos en Boca, que tiene la difícil tarea de dar vuelta la serie en el Maracaná y mantener viva la ilusión de un título internacional. ¿Podrán los Xeneizes aprovechar esta oportunidad y convertirse en el primer equipo argentino en disputar la histórica final única en Colombia?