Oficial: confirmaron el día de la despedida de Carlos Tevez en La Bombonera

La fecha del partido despedida de Carlos Tevez, en lo que será su última presentación como futbolista ante los hinchas de Boca Juniors, fue confirmada este martes a través de sus redes sociales. El ex delantero anunció, a horas del partido de vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama, que el evento se realizará el próximo domingo 20 de diciembre. Tanto el horario del encuentro como los invitados que acudirán todavía no fueron confirmados.

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"Llegó el día T. La fecha que todos estábamos esperando. La despedida del jugador del pueblo, del Apache, de Carlitos, del jugador número 12. Llamalo como quieras, pero hay algo que está claro: Carlos Tevez se despide y tenemos que estar ahí", escribió en una publicación de Instagram la cuenta @adiosapacheoficial, que se encarga de todas las comunicaciones oficiales del encuentro. El mensaje concluyó con la frase: "Todos somos parte de esta historia", acompañado de una imagen en la que volvió a lucir la camiseta de Boca.

El acuerdo con Riquelme y los números de Tevez en Boca

La organización del partido comenzó a tomar forma a principios de septiembre, cuando Tevez se comunicó con Juan Román Riquelme, presidente de Boca, para solicitarle la posibilidad de utilizar La Bombonera. El dirigente xeneize le dio el visto bueno para que pudiera realizar allí su despedida oficial, en el estadio donde se convirtió en uno de los grandes referentes del club.

Durante sus distintas etapas con la camiseta azul y oro, Tevez disputó 279 partidos, convirtió 94 goles y ganó 11 títulos. Su vínculo con Boca y el reconocimiento de los hinchas serán protagonistas de una jornada pensada para ponerle el broche final a su trayectoria como futbolista.

El sueño más grande: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo juntos

Si hay una imagen capaz de convertir el homenaje en un acontecimiento mundial, es la que imagina el propio Tevez: Messi y Cristiano Ronaldo compartiendo equipo. De acuerdo con Infobae, el "Apache" quiere invitarlos personalmente, ya que fueron compañeros suyos en diferentes momentos de su carrera y la intención es que puedan participar de la fiesta en La Bombonera.

Las figuras de Boca, la Selección Argentina y el fútbol europeo que estarán en la Bombonera

La lista de invitados también tiene nombres que representan distintas generaciones de Boca Juniors. Martín Palermo, Guillermo Barros Schelotto, Roberto Abbondanzieri, Sebastián Battaglia, Pedro Iarley, Rolando Schiavi, Nicolás Burdisso y Carlos Bianchi aparecen entre las figuras que podrían participar del homenaje. También estará invitado Riquelme, quien ya le abrió las puertas del estadio.

A ellos se sumarían jugadores que compartieron otros ciclos de Tevez en el club, como "Wanchope" Ábila, Daniel Osvaldo, Daniele De Rossi y Edwin Cardona. También podría tener un lugar especial Leandro Paredes, actual capitán de Boca, pese a que nunca compartió equipo con el Apache.

El póster oficial con la fecha de la despedida de Tévez en La Bombonera.

El reencuentro con excompañeros de la Selección Argentina será otro de los grandes atractivos. Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano, Fernando Gago, Gabriel Heinze, Ángel Di María, Kily González, Maxi Rodríguez y Ezequiel Lavezzi son algunos de los nombres que aparecen en la lista de posibles invitados. Pero la convocatoria no terminará en los campeones y referentes argentinos.

Durante su carrera internacional, Tevez construyó una relación cercana con figuras como Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo, Giorgio Chiellini, Patrice Evra, Paul Pogba, Edwin van der Sar, Park Ji-Sung, Rio Ferdinand, Paul Scholes y Wayne Rooney. Varios de ellos suelen reencontrarse con el 'Apache' en partidos de leyendas en Europa.