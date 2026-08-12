El viejo testimonio de Tevez sobre su padre cuando se retiró al que comparan con las palabras de Messi

El dolor por la perdida de un padre es un sentimiento difícil de describir y poner en palabras. Significan mucho en la vida de cualquier hombre. Y en el caso de los fiutbolistas, son una referencia ineludible. Siendo las personas que los acompañaron a los primeros entrenamientos, que los apoyaron en sus sueños y que hicieron enormes sacrificios para que sus hijos luego pudieran cumplir sus sueños.

Para Lionel Messi la devoción a su padre es total y la hizo saber a través de una extensa carta, en la que lo despidió públicamente después de su muerte en la madrugada de este 8 de agosto. Y algunas de sus expresiones permitieron a muchos trazar un pararelismo con lo que dijo Carlos Tevez sobre su papá y lo que significaba para ambos jugar pensando en que los estaban viendo sus grandes referentes en la vida, poniendo en duda su motivación para jugar después de perderlos.

El testimonio de Tevez sobre su papá que recordó a la declaración de Leo sobre Jorge Messi

En una entrevista con Alejandro Fantino para el programa Animales Sueltos, Carlos Tevez habló a corazón abierto sobre lo que representaba su papá y cómo influyó su muerte en la decisión de no jugar más al fútbol. Don Segundo murió en febrero de 2021 a los 58 años luego de varias semanas de haber atravesado una delicada situación de salud. Y ese mismo año "Apache" jugó sus últimos partidos con la camiseta de Boca para un año después confirmar su retirada definitiva del fútbol.

"Lo sufrimos muchísimo. El último año mío jugando fue muy duro porque él tenía muerte cerebral, la pase mal. Un día me levanté y dije, ‘no juego más’. Lo llamé a Riquelme a la noche y le dije que necesitaba el club para hacer la conferencia de prensa y contar que no jugaba más. Ahí mi familia entendió que no jugaba más", expresó Carlitos al explicar cómo fue la decisión.

Y contó lo que representaba su papá y las ganas perdidas. "En mi último cumpleaños, pedí el micrófono. Mis tíos y primos querían que vuelva a jugar y estaba toda mi familia. Primero pedí algo especial, una foto con Vane, mi hermana, mi mamá y mi mejor amigo. Y después empecé a explicarle a mi familia por qué (se había retirado), porque todos me lo preguntaban todo el tiempo, hasta que les dije, ‘dejé de jugar porque perdí a mi fan número uno".

El pararelismo con Messi

En su carta, Leo Messi planteó: "No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo sólo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más". Una declaración que hizo imposible no recordar lo expresado por Tevez. Se conectan en el dolor de la pérdida del gran ídolo, aquel por quien jugaban y querían lograr todo.

En su escrito, también la "Pulga" dejó en claro que dio todo lo que tenía de él para traerle la copa a su papá antes de perderlo. "Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que me vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca me pude sentir bien". Un mensaje que parte el corazón del más grande de todos, en un duro momento.