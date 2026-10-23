Sorpresiva reunión del presidente de River con una delegación de Estados Unidos y la mano derecha de Marco Rubio

Stefano Di Carlo recibió en el Monumental a Christopher Landau, número dos del secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, y a una delegación del país norteamericano. Qué se habló en River Plate

River Plate tuvo una visita inesperada y de alto nivel. Stefano Di Carlo recibió este jueves en el Monumental a una delegación de Estados Unidos encabezada por Christopher Landau, vicesecretario de Estado y número dos de Marco Rubio, junto al canciller Pablo Quirno. En la reunión hablaron sobre la actualidad del club y la obra de ampliación y techado del estadio.

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La cumbre se realizó el jueves 22 de octubre en el Despacho Presidencial del Monumental, según informó el propio River en su sitio oficial. La delegación de Estados Unidos estuvo integrada por tres funcionarios de peso:

Christopher Landau , vicesecretario de Estado, el segundo cargo en importancia del Departamento de Estado, detrás de Marco Rubio.

Juan Pablo Segura , secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental.

Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en la Argentina.

En representación del Gobierno nacional asistió el canciller Quirno. Por el club, junto a Di Carlo, estuvo el vicepresidente Mariano Taratuty. De acuerdo con el medio Soy del Millo, el encuentro duró cerca de dos horas y tuvo como objetivo, además, construir vínculos entre la institución y las autoridades de ambos países.

Di Carlo junto al canciller Pablo Quirno y la delegación de Estados Unidos.

De qué hablaron Di Carlo y la delegación de Estados Unidos

Según el comunicado oficial, la conversación giró en torno a la actualidad deportiva e institucional del club. Di Carlo expuso el presente de River Plate, su modelo de gestión y los desafíos que tiene por delante. También hubo lugar para hablar del crecimiento de la marca River a nivel global y del rol que cumplen los clubes en la región. Pero el tema central fue otro: la obra que transforma al estadio de Núñez.

El cierre tuvo un gesto simbólico. Di Carlo le regaló a Landau una camiseta oficial de River, la postal que eligió el club para difundir el encuentro en redes sociales.

El techado del Monumental, en el centro de la agenda

La ampliación y el techado del estadio es el proyecto más ambicioso de la gestión de Di Carlo. La comitiva recorrió los avances de una obra que busca convertir al Monumental en uno de los grandes escenarios del continente. Estos son los números principales del proyecto:

Capacidad: pasará de unos 85.000 a 101.000 espectadores, lo que lo ubicaría como el tercer estadio más grande del mundo.

Costo: USD 145.085.227 más IVA, según la adjudicación anunciada por el club.

Constructora: Grupo ENG S.A., que ya participó de la última reforma del estadio.

Plazo: 36 meses. Los trabajos comenzaron en mayo de 2026 y la finalización está prevista para mediados de 2029.

Cómo se financia la obra

River Plate obtuvo un crédito de hasta USD 100 millones del BID Invest y la CAF, a pagar en 10 años con tres de gracia. Se cancelará con los ingresos que genere el nuevo estadio, como entradas y servicios de hospitalidad.

El resto del costo se cubre con fondos propios y con la preventa de ubicaciones. La dirigencia aspira a inaugurar la obra antes del final del mandato de Di Carlo, en 2029.

Una visita en plena agenda bilateral

La parada en Núñez no fue un hecho aislado. Landau y Segura llegaron al país como parte de una gira regional que incluye Paraguay y la Argentina, del 19 al 26 de octubre, según anunció el Departamento de Estado de la administración Trump.

Ese mismo jueves, Landau encabezó una conferencia de prensa junto a Quirno en el Palacio San Martín, donde habló sobre la cooperación entre ambos países, informó Clarín. Según La Nación, la agenda también contemplaba una reunión con el presidente Javier Milei.

En medio de esa gira, la elección del Monumental como escenario de un encuentro protocolar le dio a River Plate una visibilidad institucional poco habitual para un club de fútbol.