Uno por uno: los puntajes de River en el triunfo ante Racing por el Torneo Clausura 2026.

Este domingo en el Estadio Monumental, River Plate se impuso por 1 a 0 ante Racing Club por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Sin brillar, el equipo dirigido técnicamente por Leonardo Ponzio se llevó tres puntos importantes en condición de local para encaminar su clasificación a los playoffs y llegar de la mejor manera al Superclásico que jugará en la próxima jornada. Lautaro Rivero, de cabeza, fue el autor del único tanto del encuentro.

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Uno por uno: los puntajes de River en la victoria ante Racing en el Monumental

Santiago Beltrán (5): sin mayores intervenciones al no ser tan exigido, no se lo vio con seguridad al momento de manejar la pelota con los pies. Tuvo un pifie en el primer tiempo que casi termina en un blooper pero pudo corregirse a tiempo.

Gonzalo Montiel (6): presentación correcta del lateral derecho, sin brillar (como el resto de sus compañeros) pero sin equivocaciones sobre su sector.

Nicolás Otamendi (5): floja presentación del capitán del 'Millonario', que aún así levantó su nivel en el complemento. Impreciso por momentos en la salida, perdió una pelota en el primer tiempo que casi termina en gol de Racing.

Lautaro Rivero (7): noche emotiva para el defensor central, titular en lugar de Lucas Martínez Quarta que había llegado a la quinta amarilla. Aprovechó un gran envío de Correa desde el sector izquierdo y se impuso en el cabezazo para anotar el único tanto del partido; en el festejo, emoción y lágrimas entre los abrazos de sus compañeros.

Francisco Ortega (5): cumplió sin destacar, sólido en el aspecto defensivo pero prácticamente sin peso a la hora de atacar. Para el equipo, se sintió la ausencia de Marcos Acuña sobre ese sector.

Aníbal Moreno (-): estuvo apenas 15 minutos en cancha antes de acusar una molestia muscular por la que debió salir. En su lugar, entró Lucas Silva.

Tobías Andrada (7): el mejor del mediocampo local. Siempre tiempista, gran paciencia para manejar y distribuir el balón para él y sus compañeros.

Thiago Almada (5): discreto partido del atacante de la Selección Argentina, que no hizo pesar su jerarquía en ofensiva y tampoco estuvo preciso desde la pelota parada.

Ángel Correa (6): al igual que Almada, regular actuación del ex Tigres, que por momentos mostró destellos de su calidad. Gran centro para asistir a Rivero en el único tanto del partido.

Tomás Galván (5): colaboró para mantener el equilibrio en el mediocampo pero no logró tener el peso en ataque que supo aportar en otras ocasiones.

Lucas Beltrán (6): buen partido del delantero, que no pudo tener chances claras para definir de frente al arco rival. De forma extraña, Ponzio decidió reemplazarlo a los 58 minutos, dejando al equipo sin un número '9' de referencia.

Lucas Silva (6): alternó bien con Andrada sobre el eje central para juntar pases y mantener la base en el medio.

Juan Cruz Meza (5): otro ingreso que le dio aire y velocidad al ataque de River en la segunda mitad, aunque poco correcto en la toma de decisiones.

Lautaro Pereyra (6): errático en la decisión final pero desequilibrante como siempre, el juvenil ingresó a falta de media hora para el final y aprovechó los espacios a la espalda del mediocampo de Racing para apilar rivales a pura gambeta.