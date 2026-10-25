Los 3 objetivos que Leonardo Ponzio tiene para continuar como DT de River

La continuidad de Leonardo Ponzio en River Plate se encuentra confirmada hasta cierto punto porque dispone de tres puntos que debe cumplir para que su presencia dentro del banco de suplentes se extienda más allá de la temporada 2026. Cada uno de estos objetivos se encuentra conectado y depende de los próximos tres partidos que el equipo va a afrontar en el Torneo Clausura.

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Lo primero a mencionar es que la AFA obligó al Millonario a que el entrenador disponga de un contrato por una temporada. Esto es producto de que el reglamento establece que un entrenador no puede permanecer en el cargo de manera interina más allá de dos partidos oficiales. Lo mismo sucedió con "Chirola" Romero en Racing, que tuvo que ser confirmado por una temporada a pesar de que en diciembre será removido por otro cuerpo técnico.

El Torneo Clausura 2026 para River

Por el momento, River se encuentra clasificado a los octavos de final del campeonato y esto permite que Leonardo Ponzio recupere un poco de aire y no se hable tanto de su salida. Hay que recordar que hace una semana se llegó a mencionar que Ramón Díaz iba a asumir en la previa del partido con Boca porque la continuidad del "León" no estaba del todo asegurada. Sin embargo, la victoria contra Belgrano en la provincia de Córdoba cambió todo de gran manera. No solo por la diferencia en el marcador, sino por el rival y la intensidad desplegada en el campo de juego.

El Superclásico ante Boca

Está más que claro que hay una enorme diferencia futbolística entre los presentes de Boca y River, pero una derrota el próximo primero de noviembre puede dar lugar a que el equipo quede flaqueando en la clasificación a la Copa Sudamericana, así como también en la próxima instancia del Torneo Clausura. Los modos importan y una diferencia abultada en el marcador puede ser un detonante más que importante para que Leonardo Ponzio salga eyectado del puesto. Mientras que una victoria o un empate cambian el escenario de gran manera.

La Copa Sudamericana

A pesar de que las chances matemáticas permiten soñar con una posible clasificación a la Copa Libertadores, River tiene grandes chances de formar parte de la Copa Sudamericana, pero todavía no está asegurada su presencia dentro del certamen. Es por ello que una temporada 2027 sin copas internacionales será un enorme golpe para un club que gastó una gran cantidad de dinero para reforzarse y pelear cosas importantes. Sin minutos en el plano internacional, el cuerpo técnico de Leonardo Ponzio tendrá los días contados después del Torneo Clausura.