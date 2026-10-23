Enzo Pérez contó como fue el cruce cara a cara con Demichelis

El off se filtró por medio de un grupo de periodistas que le contó a los jugadores lo que el DT había dicho sobre los referentes.

En la temporada 2023, la armonía que existía entre el plantel de River y Martín Demichelis se rompió por un off que el entrenador mantuvo con la prensa. Uno de los apuntados por las palabras fue Enzo Pérez, que en aquel entonces era el capitán del equipo. El paso del tiempo expone que el volante central está contando algunos detalles de lo que fue su primera salida del Millonario y lo que sintió al tener que marcharse.

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"De mi salida se hablaron un montón de cosas, de mi primera salida de River no la pasé bien. Sufrí un montón. La padecimos con mi familia. Cuando las cosas hay que hablarlas o hay que decirlas, hay que decirlas puertas para adentro. Yo lo hice a la gente que le tuve que decir las cosas, se las dije como yo lo pensaba y como creí que pasaban las situaciones", arrancó en charla con TyC Sports.

Hay que recordar que Martín Demichelis había señalado que algunos de los jugadores más experimentados del plantel de River debían marcharse para darle lugar a sangre nueva. Esto provocó que señalara a Enzo Pérez, Milton Casco y otros integrantes. Lo particular de estas declaraciones fue que primero se las mencionó a la prensa y luego se lo dijo a los futbolistas en el vestuario. Sin embargo, estos últimos se enteraron primero y reclamaron al entrenador la falta de códigos para anunciar determinaciones.

Aquella consagración en la Liga Profesional, con un elevado nivel de juego, rápidamente quedó en el pasado porque la relación del plantel con el entrenador se rompió para siempre. Al punto de que Enzo Pérez optó, en diciembre de 2023, por no renovar su contrato y marcharse a Estudiantes de La Plata. Lo que terminó de exponer que los trascendidos de una pelea dentro del vestuario no eran una versión o una exageración de la prensa, sino que se trataba de un hecho concreto.

"Es algo que me enseñaron en Estudiantes. Me enseñaron que los trapitos se lavan adentro de casa. Hay cuestiones que no son buenas, que yo me las guardé y me las voy a guardar. El escudo está por encima de todo y creo que eso es lo más importante de todo", profundizó Pérez sobre el off de Martín Demichelis.

Enzo Pérez pidió que le den tiempo a Ponzio

Por otro lado, Enzo Pérez se hizo eco de los rumores que vinculaban a Ramón Díaz con un posible regreso a River para reemplazar a Leonardo Ponzio en pleno Torneo Clausura. Algo que no sucedió, debido a que River le ganó a Belgrano y desde la dirigencia no pretenden cambiar de entrenador en estos momentos, sino que se tratará de una decisión que se tomará recién a partir de un balance al final de la temporada.

"Es ídolo, fue capitán, estuvo en momentos complicados y ganadores. Nunca le va a hacer mal a River, en el lugar donde está**. Y hoy está como técnico, junto a Escudero, que también hace un gran trabajo en Reserva. Son tipos que conocen el club, el anillo**. Le dije que siga actuando con el corazón, que la gente de River siempre le va a agradecer eso", señaló en la misma entrevista.