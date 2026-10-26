Los jugadores de pasado en River y Boca que ganaron un Balón de Oro: la lista completa

El Balón de Oro es uno de los premios individuales más prestigiosos del fútbol mundial. Desde su creación, en 1956, por la revista francesa France Football, el galardón distinguió a las grandes figuras de cada época, aunque durante décadas estuvo condicionado por restricciones de nacionalidad que dejaron afuera a varios de los mejores futbolistas de la historia.

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En ese recorrido, River Plate y Boca Juniors también tuvieron representantes que quedaron ligados a la historia del trofeo, ya sea por haberlo ganado oficialmente, por recibir una distinción honorífica o por haber sido reconocidos retrospectivamente como merecedores del premio.

Qué jugadores con pasado en River y Boca ganaron el Balón de Oro

En total, entre los futbolistas con pasado en los dos clubes más populares de la Argentina, solamente Alfredo Di Stéfano y Omar Sívori ganaron el Balón de Oro competitivo, ambos después de sus etapas en River. Por el lado de Boca, Diego Armando Maradona recibió una distinción honorífica en 1995, ya que durante sus mejores años el premio estaba reservado para jugadores europeos. Di Stéfano y Sívori, en cambio, pudieron conquistarlo porque estaban nacionalizados españoles e italianos, respectivamente.

Los reconocimientos para Di Stéfano y Sívori

La Saeta Rubia jugó en River en 1945 y entre 1947 y 1949, antes de convertirse en una leyenda del Real Madrid. Con el conjunto español alcanzó la cima del fútbol europeo y ganó el Balón de Oro en dos oportunidades: 1957 y 1959. Su influencia en el juego, su capacidad goleadora y su versatilidad lo convirtieron en uno de los futbolistas más destacados de su generación.

Sívori defendió la camiseta de River entre 1954 y 1957, etapa en la que conquistó tres títulos de Primera División. Luego pasó a la Juventus, donde consolidó su prestigio internacional. En 1961 recibió el Balón de Oro, convirtiéndose en el segundo futbolista surgido del club de Núñez en obtener el reconocimiento. Un crack de otra época que dejó una huella imborrable por donde pasó.

Sívori y Di Stefano, los ganadores del premio.

Diego Maradona: el Balón de Oro honorífico

El Diez tuvo un breve paso por Boca en 1981 -donde ganó el legendario Metropolitano integrando una dupla letal con Miguel Brindisi- y regresó al club en 1995. Aunque su talento lo convirtió en una figura mundial, no pudo competir por el Balón de Oro en sus mejores años debido a las reglas vigentes. En 1995, France Football le entregó un Balón de Oro honorífico como reconocimiento a su trayectoria.