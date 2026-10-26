Por qué Diego Maradona nunca ganó el Balón de Oro: qué pasó y qué premio le dieron en 1995

Diego Armando Maradona construyó una de las carreras más extraordinarias de la historia del fútbol. Campeón del mundo con la Selección Argentina en México 1986, ídolo del Napoli y protagonista de hazañas inolvidables, el Diez conquistó la admiración de millones de hinchas. Sin embargo, su nombre guarda una particularidad difícil de explicar para quienes repasan su trayectoria: nunca ganó el Balón de Oro tradicional en reconocimiento a su rendimiento anual. La razón no estuvo relacionada con su talento, sino con una regla que durante décadas le impidió competir por el prestigioso galardón.

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Por qué Maradona no podía ganar el Balón de Oro

La nacionalidad fue el principal obstáculo que dejó a Maradona fuera del Balón de Oro. Desde su creación, en 1956, la revista francesa France Football reservaba el premio a los futbolistas europeos. Por ese motivo, el astro argentino no podía ser elegido, pese a sus actuaciones sobresalientes con la camiseta de la Selección y durante su etapa en el fútbol italiano. La restricción se mantuvo hasta 1995, cuando se amplió la elegibilidad a jugadores de cualquier nacionalidad que actuaran en clubes europeos.

La norma privó al Diez de competir por un reconocimiento que, por sus méritos deportivos, podría haber conquistado en varias temporadas. En 1986, el año en que condujo a la Argentina al título mundial, el ganador fue el soviético Igor Belanov. En las ediciones siguientes se impusieron el neerlandés Ruud Gullit, en 1987, y su compatriota Marco van Basten, en 1988 y 1989. Maradona también brilló en el Mundial de Italia 1990, en el que la Selección terminó subcampeona. Sin embargo, las reglas de entonces no le permitían aspirar al premio.

La reivindicación llegó en 1995, cuando recibió un Balón de Oro honorífico por su trayectoria. France Football le otorgó una distinción especial para reconocer sus méritos y compensar, al menos simbólicamente, la exclusión que había sufrido durante sus mejores años. La estatuilla fue entregada por Alfredo Di Stéfano, otra leyenda del fútbol, en un homenaje que reconoció la dimensión internacional de Maradona.

El otro reconocimiento que recibió Maradona

Ese reconocimiento debe distinguirse del Balón de Oro que Diego había recibido en 1986 como mejor jugador del Mundial de México, un premio diferente al que entrega anualmente la revista francesa. Aquel trofeo mundialista también tuvo un final desafortunado: fue robado en 1989 de una entidad bancaria de Nápoles y, según las reconstrucciones posteriores, terminó fundido.

El Balón de Oro honorífico de 1995 tampoco tuvo un destino feliz. En julio de 2014, un incendio en la vivienda familiar de Villa Devoto destruyó numerosas pertenencias, entre ellas la estatuilla que Maradona había recibido de Di Stéfano. Años después, en 2020, el Diez pidió una réplica a France Football como condición para conceder una entrevista. La publicación accedió, pero Maradona murió el 25 de noviembre de ese año, antes de recibirla.

Así, una regla reglamentaria le negó la posibilidad de ganar el Balón de Oro en sus mejores temporadas, y el homenaje que llegó después también quedó atravesado por la pérdida. Su ausencia en el palmarés oficial, sin embargo, nunca impidió que su legado futbolístico ocupara un lugar entre los más grandes de todos los tiempos.