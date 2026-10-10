El entrenador Diego Simeone fue consultado en conferencia de prensa sobre una de las comparaciones más recurrentes de la historia del fútbol internacional. Durante la emisión del programa F12 por ESPN, se difundió la respuesta del director técnico argentino ante la pregunta de un periodista sobre a cuál de los dos astros elegiría para disputar una hipotética final.

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Frente al dilema planteado entre Diego Maradona y Lionel Messi, el estratega optó por rechazar la disyuntiva y priorizó el impacto que ambos tuvieron para el deporte argentino. Desde su perspectiva, el privilegio de haber contado con ambas figuras trasciende cualquier intento de confrontación deportiva individual.

La negativa a elegir y el valor del legado conjunto

Al ser consultado sobre con cuál de los dos futbolistas se quedaría si tuviera que armar un equipo para un partido decisivo al día siguiente, Diego Simeone fue categórico respecto a su postura y decidió no tomar partido por ninguno.

"No voy a entrar en el juego demagógico y fácil de elegir a uno de una manera distinta de ofrecérmelo, pero al final termino eligiendo a uno", contestó el técnico ante la requisitoria de la prensa. Luego, puso en perspectiva su experiencia personal con ambos jugadores: "Yo creo, tuve la suerte de jugar con Maradona y no tuve la suerte de jugar con Messi".

A partir de esa distinción, Diego Simeone remarcó el privilegio colectivo que significó para el país contar con dos talentos de esa magnitud. "La verdad que somos agradecidos los argentinos de haber tenido a dos futbolistas extraordinarios, los mejores de la historia", definió de manera contundente.

El elogio a Messi y la lección de perseverancia

En el desglose de su análisis, el entrenador profundizó en la figura de Lionel Messi, poniendo énfasis tanto en sus registros estadísticos como en su comportamiento a lo largo del tiempo. "Messi, por números, insuperable. Insuperable", afirmó de forma enfática.

Simeone también valoró la conducta del capitán albiceleste durante más de dos décadas en el máximo nivel competitivo internacional. "La verdad que el crecimiento que ha tenido él como persona, como deportista, ha roto todas las líneas posibles porque lo ha manejado desde un lugar siempre desde el respeto, de buen comportamiento, y eso es difícil de sostener 20, 25 años, no sé cuánto ya tendrá jugando", detalló el técnico.

Para concluir, Diego Simeone sintetizó qué representa la figura del astro rosarino para la sociedad argentina, ubicando el aprendizaje por encima de las victorias. "Agradecerle como argentino todo lo que nos dio. La verdad que nos dio muchísimas alegrías, pero sobre todo lo que nos enseñó, porque nos enseñó a pelear, nos enseñó cuando las cosas vienen mal, seguir insistiendo, y creo que ese es el valor más grande que tiene Messi para los argentinos, al menos para mí", concluyó.