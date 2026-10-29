El clima para el Boca vs. River: probabilidad de tormentas e inestabilidad

Boca Juniors y River Plate se enfrentarán este domingo 1° de noviembre en La Bombonera, con un pronóstico que obliga a los hinchas a mirar el cielo. Para las 15, hora de inicio del Superclásico, se estima una alta de probabilidad de chaparrones y alguna tormenta aislada. La inestabilidad podría aumentar durante la tarde y continuar después del partido, según la meteoróloga Marina Fernández de Meteored.

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El encuentro entre los de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena y Leonardo Ponzio, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino, comenzará a las 15. La franja en la que se jugará, aproximadamente entre las 15 y las 17, coincide con el avance de la inestabilidad sobre la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con el pronóstico publicado por Meteored el jueves 29 de octubre a las 8:02, al inicio del partido habrá un 70 % de probabilidad de chaparrones y alguna tormenta aislada. Hacia el final de la tarde, esa probabilidad podría subir al 80-90 %.

Fernández señaló que todavía existe incertidumbre sobre el momento exacto en que comenzarán las lluvias. Además, los chaparrones podrían ser localizados y tener distinta intensidad, por lo que no necesariamente lloverá de la misma manera en todos los sectores cercanos al estadio.

Para las inmediaciones de La Bombonera, Meteored estimó acumulados de alrededor de 10 milímetros o algo menos. Sin embargo, el proyecto de meteorología aclaró que se trata de una previsión que puede cambiar a medida que se acerque el domingo.

La previa en La Boca: calor, humedad y viento del norte

Quienes lleguen temprano al barrio de La Boca podrían encontrarse con un panorama diferente al previsto para el partido. Entre el final de la mañana y las primeras horas de la tarde se espera un ambiente primaveral, con temperaturas en ascenso hacia los 24 a 26 °C y un cielo que alternaría momentos de sol con abundante nubosidad.

El viento del norte y del noreste, con algunas ráfagas que superarían los 30 km/h, favorecerá el ingreso de aire cálido y húmedo. Ese aumento de la humedad contribuirá a generar condiciones propicias para los chaparrones durante la segunda mitad del día.

Para la espera en los accesos, la recomendación de Meteored es usar ropa liviana, protector solar y gorra, y llevar una protección impermeable compacta para más tarde.

¿Qué temperatura habrá durante el Superclásico?

La temperatura máxima dependerá del avance de la nubosidad. Si las nubes se compactan cerca del mediodía, podría quedar entre 22 y 24 °C. Si la cobertura nubosa y las primeras lluvias se demoran, podría alcanzar los 25 o 26 °C en la zona del estadio. En cualquiera de los dos escenarios, el informe de Fernández no anticipa una tarde que requiera abrigo. Sin embargo, un poncho o piloto liviano puede resultar útil si se concretan los chaparrones previstos.

Los modelos meteorológicos ECMWF y GFS mostraron un aumento en la probabilidad de precipitaciones para el domingo, aunque mantenían diferencias sobre el horario de inicio. Según Meteored, el ECMWF había estimado cerca de un 30 % para la jornada dos días antes; en las salidas más recientes del informe, ese valor ascendió al 80-90 %.

Cómo estará el tiempo a la salida de La Bombonera

La desconcentración también podría darse bajo condiciones inestables. Para el tramo final del domingo, desde alrededor de las 17 y durante las primeras horas de la noche, Meteored calculó una probabilidad de precipitaciones de entre 70 y 80 %, todavía sujeta a cambios. Si se produce un chaparrón, podría haber un descenso transitorio de la temperatura hacia los 20 °C; por la noche, el termómetro podría bajar a unos 18 °C, en un ambiente muy húmedo.

Quienes regresen caminando o en transporte público deberán contemplar posibles demoras, superficies resbaladizas y reducciones momentáneas de la visibilidad si llueve. Si se registra actividad eléctrica cercana, será importante seguir las indicaciones del personal de seguridad del estadio.

El pronóstico para uno de los partidos más esperados del fútbol argentino se elaboró con más de 48 horas de anticipación. Por eso, conviene consultar sus actualizaciones y los avisos oficiales antes de salir hacia La Bombonera.