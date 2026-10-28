Boca recuperó un jugador clave en la mitad para enfrentar a River

A medida que van pasando las semanas, los lesionados de Boca van mostrando notables mejoras y la lista acaba de achicarse de gran manera porque, en la previa del partido con River, se recuperó un jugador que puede ser clave para el equipo. Esto es producto de que Rodolfo Arruabarrena contará con un reemplazante más que interesante para Leandro Paredes en caso de que este se vea obligado a frenar para no presentar complicaciones con el desgarro que acaba de superar.

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"Alta médica para Toto Belmonte. El jueves se suma al grupo y podría volver a concentrar contra River si responde bien a las exigencias", expresó el periodista Ezequiel Sosa en su cuenta de X (ex Twitter). Lo primero a señalar es que muchos de los pronósticos lo daban afuera de la temporada al volante, por lo que se puede decir que se trata de una recuperación que sorprende y bastante a los hinchas.

Esto es producto de que el volante central había sufrido una rotura de meniscos, pero pareciera que se encuentra al 100 % desde lo físico. Aunque va a ser más que importante la prueba que se le realizará en los próximos entrenamientos para observar cómo responderá y si puede moverse a la par de sus compañeros. Caso contrario, quedará reservado para el partido de la última fecha del Torneo Clausura y demás compromisos del plantel.

Otro que está cerca de recuperarse

Por otro lado, Adam Bareiro comenzó a trabajar en campo y esto es una señal más que alentadora debido a que se encuentra realizando un tratamiento para dejar atrás una operación en la zona lumbar. Hasta el momento, no hay señales de que vaya a sumar minutos frente a River, debido a que lo van exigiendo de a poco. Cualquier dolor en la zona da como resultado que se retroceda en el plan de entrenamientos.

De acuerdo con los trascendidos, el delantero paraguayo podría encontrarse disponible para el partido de Copa Argentina frente a Banfield en la instancia de semifinal. Este fue programado para el próximo sábado 14 de noviembre. Lo que significa que también podría llegar a ser concentrado para la final de la Copa Sudamericana, que se disputará una semana más tarde en la ciudad de Barranquilla, Colombia.

No ataja hasta el próximo año

El otro jugador que se encuentra trabajando de manera diferenciada es Agustín Marchesín y su caso es más preocupante porque se está recuperando de una rotura de ligamentos cruzados. Se trata de una rehabilitación que debe realizarse sin acelerar ninguno de los pasos, con el fin de que la zona quede recuperada al 100 %, porque cualquier error podría generar que la misma pueda sufrir daños a futuro.

Se estima que el exarquero de Lanús podría recién ser convocado en la temporada 2027. Aunque el buen rendimiento de Álvaro Montero provocará que quede en el banco de suplentes. Algo que Marchesín deberá pensar si lo acepta o pide que le den la posibilidad de negociar su salida para tener minutos en otra parte.