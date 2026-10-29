El mediocampista Ander Herrera se refirió a su desvinculación de Boca Juniors durante una entrevista en el programa F90 emitido por ESPN. El futbolista detalló los motivos detrás de la culminación de su etapa en la institución y aseguró que el desenlace se produjo en términos completamente comprensibles y sin conflictos.

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Al ser consultado sobre si la determinación estuvo vinculada a una postura del cuerpo técnico actual o si se trató de una resolución consensuada, el jugador español explicó que asumió la situación como parte habitual de la dinámica profesional. En ese sentido, destacó que su postura frente a las decisiones institucionales siempre priorizó el bienestar colectivo.

La postura de Ander Herrera ante el cambio de ciclo técnico

Durante la conversación televisiva, Herrera remarcó que el proceso se desarrolló con total normalidad ante la asunción de una nueva conducción en el equipo. "Fue un tema natural. Como uno va cumpliendo años en el fútbol, ya he tenido experiencias por varios países del mundo, en grandes clubes, y las cosas también llegan de forma natural", señaló el volante.

En esa misma línea, el futbolista profundizó sobre el momento en que se definió su partida de la entidad de la Ribera. "Había un entrenador nuevo, un nuevo ciclo dentro del club y lo comprendí perfectamente que el entrenador tenía otras prioridades", afirmó respecto a las razones que derivaron en el cierre de su contrato con Boca Juniors.

Herrera enfatizó que su compromiso con la institución se mantuvo inalterable durante toda su estadía. "Yo siempre he estado al servicio de Boca y así ha sido hasta el último día", manifestó el mediocampista para despejar cualquier tipo de especulación sobre su actitud en la recta final de su paso por el club.

El privilegio de vestir la camiseta y la comparación con Daniele De Rossi

Más allá de su salida, el jugador expresó un profundo agradecimiento por la experiencia deportiva que vivió en la Argentina. Herrera puso en valor la magnitud de haber defendido los colores del conjunto auriazul, una vivencia que consideró sumamente codiciada en el plano internacional.

"Estoy súper agradecido de poder haber tenido la oportunidad. A muchos futbolistas españoles y europeos les hubiera gustado vivir esta oportunidad y, si no me equivoco, solo Daniele De Rossi y yo la hemos podido hacer realidad", subrayó el mediocampista al trazar un paralelismo con el exfutbolista italiano que también recaló en el fútbol argentino.

Finalmente, Herrera insistió en que su proceder siempre estuvo guiado por el respeto absoluto a la entidad por sobre cualquier interés individual. "Boca, en mi forma de entender mi profesión, ha estado por encima de los egos, de las individualidades. Y el día que el club pensó que había otras prioridades y que había otro ciclo, yo lo único que hice fue poner las mayores facilidades posibles porque me siento un privilegiado y un agradecido de por vida", concluyó.