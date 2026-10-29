"Messi y Riquelme van a jugar": Carlos Tevez llena de figuras la cancha de Boca para su despedida

Carlos Tevez se despide a pleno como ídolo de Boca Juniors en La Bombonera, con un partido homenaje que estará repleto de figuras del fútbol mundial. Entre ellas estarán nada menos que Juan Román Riquelme y Lionel Messi, aunque la lista de invitados de lujo es larga. Por ejemplo, aparece el exdefensor inglés Río Ferdinand, ex compañero del "Apache" en Manchester United y quien lo entrevistó en su propio canal de YouTube y plataforma de contenido Rio Ferdinand Presents.

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"Messi y Riquelme van a jugar", disparó el exdelantero de 42 años, ganador de once campeonatos en total en su carrera profesional con la camiseta del "Xeneize". Incluso, la idea es que pueda estar Cristiano Ronaldo, otro excompañero del United con el que fueron campeones juntos de la Champions League 2008. Aquel tridente ofensivo inolvidable del conjunto británico también lo integraba el goleador Wayne Rooney, otro que fue invitado para este encuentro histórico.

"Carlitos" le dijo a Ferdinand que "el partido va a ser Boca contra Amigos de Tevez", por lo que espera la presencia del exzaguero europeo también. El domingo 20 de diciembre del 2026 fue la fecha elegida, por lo que el presidente Riquelme ya dejó en claro varias veces que "La Bombonera estará a su disposición para lo que él necesite porque se lo merece, le ha dado mucho al club". "Yo no voy a jugar, hace mucho que no juego... Estoy mal", señaló entre risas el máximo ídolo en el canal de streaming AZZ.

La lista de invitados de Tevez para su partido de despedida el 20 de diciembre en La Bombonera

Equipo Boca

Martín Palermo, Juan Román Riquelme, Sebastián Battaglia, Nicolás Burdisso, Diego Cagna, Carlos Bianchi (será el entrenador), Guillermo Barros Schelotto, Marcelo Delgado, Roberto Abbondanzieri, Pedro Iarley, Rolando Schiavi, Daniele De Rossi, Daniel Osvaldo, Ramón "Wanchope" Ábila, Fernando Gago, Edwin Cardona y Leandro Paredes.

Equipo Amigos de Tevez

Lionel Messi, Gianluigi Buffon, Río Ferdinand, Sergio Agüero, Cristiano Ronaldo, Esteban Cambiasso, Pablo Zabaleta, Edwin van der Sar, Patrice Evra, Arturo Vidal, Roberto Mancini (director técnico), Gabriel Batistuta, Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano, Gabriel Heinze, Ángel Di María, Cristian "Kily" González, Maximiliano Rodríguez, Ezequiel Lavezzi, Andrea Pirlo, Giorgio Chiellini, Paul Pogba, Park-Ji Sung, Paul Scholes, Wayne Rooney, Juan Martín del Potro y Franco Colapinto.

* No todos los invitados confirmaron sus presencias y dependerá de sus compromisos personales.

Carlos Tevez reveló que Messi y Riquelme jugarán en su despedida en Boca.

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