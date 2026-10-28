En la antesala de un nuevo choque entre Boca Juniors y River Plate, Mauricio "Chicho" Serna analizó la actualidad del conjunto xeneize y el impacto del trabajo del cuerpo técnico en el rendimiento individual y colectivo del plantel. Durante una charla con El Pollo en el programa F90 de ESPN, el exfutbolista e integrante del club remarcó la importancia de sostener la identidad que viene mostrando el equipo.

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Al ser consultado sobre el desafío que representa el clásico, Serna catalogó el compromiso como "un partido difícil como lo son todos los de la liga argentina". En esa misma línea, describió la particularidad con la que se vive este enfrentamiento en el país: "Un clásico que siempre para ustedes los argentinos lo van a ver como un partido aparte".

La postura del equipo y el respaldo al entrenador

Respecto a la propuesta que debe exhibir el conjunto de la Ribera, el exmediocampista fue contundente sobre la necesidad de mantener el protagonismo dentro del campo de juego. Serna señaló que se trata de "un Boca que tiene que seguir con lo que viene haciendo, siendo protagonista y esperando que tengan el mejor de los partidos y que ganen como lo vienen haciendo".

Durante la conversación, el conductor del ciclo planteó un debate sobre el nivel futbolístico actual en comparación con otras etapas recientes bajo la conducción dirigencial de Román, haciendo referencia a etapas previas donde el club alcanzó instancias decisivas continentales: "Yo veo que este es el mejor Boca desde que Román está en gestión. Hubo uno que llegó a la final y casi gana la Libertadores, ¿no?, y no se lo puede desmerecer a un equipo que casi sale campeón de América. Pero creo que este tiene más brillo, tiene como más aura".

El cambio de clima en la tribuna

Ante este planteo, Serna coincidió con la apreciación sobre el funcionamiento colectivo y profundizó sobre el mérito del cuerpo técnico en la consolidación del plantel y la recuperación de rendimientos individuales que habían sido resistidos.

"Indudablemente que es un equipo que con este técnico ha logrado poner una idea clara de juego, con jugadores de un altísimo nivel y con otros que siempre habían estado en el murmullo del hincha", afirmó el entrevistado. En ese sentido, concluyó que "gracias a lo que ha hecho este entrenador, a la confianza y a la seguridad que les ha transmitido, pues ha logrado ir cambiando este murmullo por aplausos".