Sin dudas: el once que Ponzio paró en River para enfrentar a Boca

A falta de unos días para que se produzca un nuevo episodio del Superclásico, Leonardo Ponzio hizo una práctica de fútbol en el estadio Monumental. Una que se desprende la idea que tendría en mente para que River visite a Boca en el campo de juego de la Bombonera en la tarde del próximo domingo primero de noviembre. Al parecer no habría grandes dudas sobre el armado del once inicial.

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Lo primero a mencionar es que habrá un cambio más que obligado dentro de la defensa porque Lautaro Rivero va a ser reemplazado por Martínez Quarta, que acaba de cumplir la fecha de suspensión por tener cinco tarjetas amarillas acumuladas. Mientras que Marcos Acuña volvió a entrenarse a la par de sus compañeros y pareciera que se encuentra asegurada su presencia dentro de los once que jugará en la tarde del domingo. En caso de no llegar, su reemplazante va a ser Francisco Ortega.

La gran incógnita se encuentra en la mitad de la cancha porque la lesión de Ánibal Moreno invita a buscar un reemplazante, mientras que Fausto Vera no se encontraría en condiciones deportivas para afrontar los 90 minutos. Es por ello que la responsabilidad de ser el volante central será de Lucas Silva, que se desempeña en la Reserva y que ya coleccionó algunas presentaciones con el primer equipo profesional.

En tanto que en la zona de ataque no hay más dudas de que Sebastián Driussi por sus reiteradas lesiones perdió un lugar dentro de la formación. Es por ello que junto a Ángel Correa se encontrará Lucas Beltrán que irán en la búsqueda de su primer gol desde su regreso al fútbol argentino. Una situación bastante insólita para el delantero que desde su vuelta todavía no pudo darse el gusto de convertir un tanto. Y el escenario del Superclásico es uno más que ideal para que la racha se rompa.

Por lo tanto, pasando en limpio lo mencionado, el once que Leonardo Ponzio tiene en la cabeza es el siguiente: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Thiago Almada, Tomás Galván; Ángel Correa y Lucas Beltrán. Mientras que el joven Lautaro Pereyra quedaría reservado para el segundo tiempo y así darle cierto oxigeno a la mitad de la cancha.

Desde River activaron la "guardia alta"

"Ya parece mucha casualidad… contra nosotros hay que ir siempre al VAR, hay que hacer siempre un gol más", expresó Ángel Correa en el último partido después de que anularán un gol. Esto generó que los hinchas se sumen a una serie de reclamos en las redes sociales de cómo el equipo es perjudicado en lo que va del Torneo Clausura.

Por otro lado, Stefano Di Carlo anunció que la institución nunca bajó la guardia, sino que la mantiene desde hace un largo tiempo. "Estamos en guardia alta hace más de una década", manifestó al retirarse del estadio Monumental. Una frase que enciende mucho más la previa del clásico y que busca condicionar de gran manera el árbitro Nicolás Ramírez.