River Plate se ilusiona con la clasificación a la Copa Libertadores 2027 a falta de dos fechas para el cierre de la fase regular del fútbol argentino. El "Millonario" de Leoonardo Ponzio, que el próximo domingo 1° de noviembre jugará el Superclásico ante Boca Juniors en La Bombonera, sabe que un triunfo puede acercarlo a dicho objetivo, pero también que no será fácil conseguirlo. Por este motivo, no sólo depende de sí mismo en los últimos dos compromisos del Torneo Clausura 2026, sino también de cómo les vaya a los que están arriba en la tabla.

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El primer camino para los de Núñez es ganar el campeonato, aunque primero tendrá que acceder a los playoffs, lo cual aún no logró. Si es que avanza de ronda y sigue en carrera, podrá conseguir lo que no pudo contra Belgrano -clasificado- en el Apertura y así sacar boleto para el certamen continental que no jugó en 2026. Si se impone ante el "Xeneize" como visitante, no sólo se meterá en la próxima ronda sino que también se le acercará en la anual y quedará a tiro.

Cabe destacar que River acumula 52 puntos y está por debajo de Independiente Rivadavia de Mendoza (53), Instituto (53), Vélez (55), Rosario Central (56), Argentinos (57) y Boca (57), los cuales no juegan entre ellos por lo que el "Millonario" tiene menos chances de descontarles. Hoy los del "León" están en zona de Sudamericana pero no tienen la clasificación asegurada. Hasta el momento sólo irían a la Libertadores el campeón del año, el segundo y el tercero, además del de la Copa Argentina. La buena (o mala) noticia es que los de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena podrían liberar cupos si quedan como líderes de la anual o ganan el Clausura.

Leonardo Ponzio buscará la clasificación de River a la Copa Libertadores 2027

Qué equipos argentinos y cómo clasifican a la Copa Libertadores 2027

Campeón del Torneo Clausura - Belgrano de Córdoba .

. Campeón de la tabla anual - Boca Juniors es líder a dos fechas del final e iría a fase de grupos.

es líder a dos fechas del final e iría a fase de grupos. Campeón del Torneo Apertura - a definir el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata .

. Campeón de la Copa Argentina 2026 - Platense está en la final y espera por Boca o Banfield para definirla el miércoles 2 de diciembre con horario y sede a definir. Si es Boca la plaza pasará a Platense.

está en la final y espera por para definirla el miércoles 2 de diciembre con horario y sede a definir. Si es Boca la plaza pasará a Platense. 2° de la tabla anual - hoy es Argentinos Juniors por diferencia de gol e iría a fase de grupos

por diferencia de gol e iría a fase de grupos 3° de la tabla anual - hoy es Rosario Central e iría a la segunda fase previa.

e iría a la segunda fase previa. Si Boca triunfa en la anual y gana el Clausura liberaría dos cupos, motivo por el cual también ingresarían Vélez e Instituto, por lo que River necesita alcanzar esos puestos si quiere jugarla.

Cuándo se juega el Superclásico entre Boca y River: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Xeneize" y el "Millonario" tendrá lugar el próximo domingo 1° de noviembre desde las 15 en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura, con arbitraje a definir. La televisación de este compromiso estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports, además de la plataforma HBO Max. En cuanto al historial, el conjunto de La Ribera lo lidera con 94 triunfos contra 88 del conjunto de Núñez con un total de 84 empates.