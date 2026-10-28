Los 12 jugadores de River que debutan contra Boca en los Superclásicos: quiénes son

River Plate visita a Boca Juniors en La Bombonera el próximo domingo 1° de noviembre por la fecha 15 del Torneo Clausura y tiene la particularidad de que 12 de sus futbolistas podrán debutar en el Superclásico. Sin dudas, es un duelo clave para el equipo de Leonardo Ponzio que necesita un triunfo para seguir ganando confianza para la recta final del campeonato y buscará hacerlo con todas sus figuras. Claro que, habrá jugadores que todavía no tuvieron la experiencia de este compromiso trascendental.

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Quiénes son los 12 jugadores de River que pueden debutar en el Superclásico contra Boca

Nada más y nada menos que los campeones del mundo Nicolás Otamendi, Thiago Almada y Ángel Correa estarán presentes en este cruce. Cabe destacar que los tres llegaron en el último mercado de pases, no así Marcos "Huevo" Acuña que ya tuvo participación en el Súper. A ellos se suman Tobías Andrada y Francisco Ortega, quienes posiblemente estén desde el arranque. A su vez, Lucas Silva tiene serias chances de jugar debido a la duda de Aníbal Moreno en la mitad de la cancha por un dolor lumbar.

En cuanto a los que irían al banco de suplentes aparecen los refuerzos Giovanni González y Mauro Arambarri, pero no son los únicos. Ezequiel Centurión, Tobías Ramírez, Lautaro Pereyra y Facundo González también aparecen para completar la lista entre los que nunca jugaron uno en Primera pero sueñan con estar.

El que más veces disputó un Superclásico en el plantel de Leonardo Ponzio es Gonzalo Montiel con 14 y lo siguen Sebastián Driussi (11), Rafael Santos Borré (9) y Lucas Martínez Quarta (8). De esta manera, los del "León" irán por un triunfo para "arruinarle" la fiesta al rival de toda la vida que pelea en todos los frentes y está en la final de la Copa Sudamericana.

Los doce jugadores de River que pueden debutar contra Boca en Superclásicos (foto: River oficial).

La posible formación de River en el Superclásico contra Boca

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Francisco Ortega; Aníbal Moreno o Lucas Silva; Tobías Andrada, Thiago Almada y Tomás Galván; Lucas Beltrán o Sebastián Driussi.

El nombre de Lautaro Rivero -autor del gol contra Racing- también sonó en las últimas horas para estar desde el arranque ocupando el lugar de Lucas Martínez Quarta -quien volverá tras la sanción por la quinta amarilla-. En caso de que Ponzio elija nuevamente al zaguero surgido de las Inferiores, Otamendi quedaría como primer central tal como pasó contra la "Academia".

Cuándo se juega el Superclásico entre Boca y River: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Xeneize" y el "Millonario" tendrá lugar el próximo domingo 1° de noviembre desde las 15 en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura, con arbitraje a definir. La televisación de este compromiso estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports, además de la plataforma HBO Max. En cuanto al historial, el conjunto de La Ribera lo lidera con 94 triunfos contra 88 del conjunto de Núñez con un total de 84 empates.