Gonzalo Montiel activó la "guardia alta" en River a días del partido con Boca

A días de que se dispute un nuevo episodio del Superclásico argentino, River se encuentra en un estado de activación de la "guardia alta" para cubrirse de cualquier error que los árbitros puedan llegar a cometer y que termine "favoreciendo" a Boca en el desarrollo de los 90 minutos. Una de las voces que se expresó fue la de Gonzalo Montiel, que quedó bastante enojado por el tanto que le anularon a Ángel Correa frente a Racing.

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"Vamos a estar atentos a cada detalle", expresó el lateral derecho cuando le consultaron sobre lo que espera que suceda frente al Xeneize en el clásico. Sus palabras exponen que hay una cierta desconfianza en el accionar de los árbitros. Algo que se puede respaldar desde las estadísticas, porque el Millonario es el equipo al que el VAR más goles le anuló desde el inicio del Torneo Clausura. Son cuatro los tantos que fueron ahogados gracias a la participación de la tecnología.

No fue el único jugador de River que lanzó un llamado de alerta a los hinchas, sino que el propio Ángel Correa habló después del tanto que le anularon. "Ya parece mucha casualidad: siempre contra nosotros hay que ir al VAR y hay que hacer siempre un gol más. Creo que si esa jugada terminaba en gol, iba a ser mucho más tranquilo para nosotros", expresó en charla con TNT Sports.

Las palabras de los jugadores invitan a pensar que en la previa se va a discutir de gran manera sobre las designaciones de Nicolás Ramírez como árbitro principal y de Silvio Trucco en el VAR. No tardarán en llegar los viejos recuerdos de acciones pasadas que fueron omitidas o de fallos revertidos por acciones que se encontraron por medio de una lupa. Algo que los hinchas se encargarán de dejar bien en claro en las redes.

"Si se equivoca el árbitro, que sea por lo que vio y no por lo que te hacen ver. Tanta influencia convence", señaló Leonardo Ponzio en conferencia de prensa cuando le consultaron por el 2-0, proyectando un poco hacia el partido que tendrá su River frente a Boca el próximo primero de noviembre en la Bombonera.

River expuso a los árbitros del Superclásico

De manera casi inesperada, en su cuenta de X (ex Twitter), el Millonario decidió realizar un posteo que no pasó para nada desapercibido para los hinchas, porque se trató de una información para notificar quiénes habían sido seleccionados como árbitros y quiénes estarían a cargo del VAR en el próximo encuentro frente a Boca. El posteo muestra de manera completa la terna, con los dos asistentes, el cuarto árbitro y hasta la presencia del AVAR.

"Guardia alta siempre", expresó un hincha, y es uno de los comentarios que más se repite. "8 goles vamos a tener que hacer", se sumó un segundo, que expuso que al equipo le podrían llegar a anular los goles que anote y que, para ganar, tendrán que imponerse de gran manera en el marcador. Casi que con una goleada.