La racha que Boca en los clásicos que quiere sostener ante River

El calendario del fútbol argentino expone que Boca sumó una victoria frente a Independiente y que, a los pocos días, tendrá que afrontar un nuevo clásico porque deberá medirse frente a River en la Bombonera. En la previa se desprende una importante racha que no es para nada menor. Una que el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará mantener y extender antes de que el 2026 llegue a su fin.

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De acuerdo con lo expuesto, son ocho los clásicos que el Xeneize disputó en lo que va de la temporada y, de momento, no conoce lo que es perder. Esto es producto de que arrastra dos empates y una victoria contra Racing, una igualdad y un triunfo frente a Independiente, una victoria sobre San Lorenzo y lo mismo aplica contra River. Una interesante racha que puede explicar el gran momento que el equipo está viviendo.

Es por ello que el enfrentamiento ante River del próximo domingo, primero de noviembre, va a ser especial. Uno que esconde mucho más que tres puntos en juego. Primero, se buscará extender la racha de resultados sin caídas en los clásicos; segundo, el equipo busca asegurar cierta posición en su zona de cara a los octavos de final; y tercero, quedar bien perfilado en la tabla anual para conseguir el título de campeón de la Liga Profesional, además del boleto que lo depositará en la próxima Copa Libertadores.

Por lo tanto, Rodolfo Arruabarrena aplicará lo mejor que tiene dentro del plantel para conseguir que los puntos se queden en la Bombonera, además de desatar la locura de los hinchas presentes en las tribunas. Otro elemento es que permitirá confirmar al equipo como un claro candidato a ser campeón del Torneo Clausura, la Copa Argentina y, más que nada, en la Copa Sudamericana por el rendimiento sostenido que está logrando con el paso de las semanas.

Miguel Borja eligió a un jugador de Boca como figura del Superclásico

A días de que el Superclásico se ponga en marcha, ya se desató una importante polémica porque Miguel Borja decidió hablar sobre el partido y realizó una declaración que sorprendió a los hinchas de Boca, pero que también provocó el enojo del lado de River. Esto es producto de que decidió elegir a un jugador del plantel de Rodolfo Arruabarrena como la gran figura de los 90 minutos, debido a que lo conoce y sabe lo que es capaz de entregar.

"¿Quién va a ser la figura? Va a ser Álvaro Montero", respondió en charla con ESPN Colombia. "No sé quién ganará, yo no me meto ahí ya", agregó. En una simple respuesta desató una enorme polémica en la que nuevamente se volvió a recordar que estuvo cerca de ponerse la camiseta del Xeneize durante la pandemia, pero una serie de detalles con Palmeiras provocaron que las negociaciones colapsaran.