La efectividad de Boca contra los equipos de Brasil en los mano a mano

En la previa del duelo que tendrá frente a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana, se desprende una estadística más que interesante sobre cómo le fue a Boca contra los clubes de Brasil en las instancias de eliminación directa. Una en la que la victoria es lo más importante, porque permite avanzar de ronda o quedarse con un título que se encuentra en juego. Esto último se pondrá en vigencia a partir del próximo 21 de noviembre en Colombia.

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Hasta el momento, se desprende que el conjunto Xeneize lleva 42 series disputadas frente a equipos de Brasil. El dato más importante es que, después de la victoria frente a Vasco da Gama, alcanzó la cifra de 28 triunfos en duelos mano a mano, lo que da como resultado una efectividad del 66,6 %. Estos encuentros se repartieron entre la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Supercopa, la Copa de Oro, la Copa Master y la Recopa Sudamericana.

Por otro lado, se puede apreciar que los equipos de Brasil a los que Boca más veces enfrentó son Cruzeiro, Palmeiras, San Pablo, Corinthians e Internacional. Mientras tanto, la estadística frente a Atlético Mineiro registra seis partidos, con una victoria, cuatro empates y una derrota. Un historial más que equilibrado que se terminará de definir en la final de la Copa Sudamericana, que se disputará en la ciudad de Barranquilla.

Otro elemento a considerar de este rico historial es que Boca disputó 12 finales contra equipos de Brasil y se consagró campeón en ocho oportunidades, mientras que en cuatro conoció la derrota. Las consagraciones se dieron en el marco de la Copa Libertadores, la Copa de Oro y la Recopa Sudamericana.

El recuerdo más reciente del Xeneize en una final contra un conjunto brasileño se remonta a la Copa Libertadores 2023, cuando perdió ante Fluminense por 2-1. Aquella derrota marcó la tercera caída consecutiva en una final frente a equipos de Brasil. Antes, había caído en el mismo certamen ante Corinthians en 2012 y, en 2008, había sido superado por Internacional por 2-1 en el global, en el marco de la Copa Sudamericana, cuando las finales se disputaban a doble partido en los estadios de los equipos clasificados.

El premio para el campeón de la Copa Sudamericana

De acuerdo con lo expresado por la CONMEBOL, hay una actualización en los premios para los equipos que se consagren campeones de la Copa Sudamericana. El solo hecho de haberse clasificado a la final asegura un ingreso de 2,5 millones de dólares, mientras que el campeón tendrá la posibilidad de quedarse con un cheque de 10 millones, más los tres millones correspondientes a los ingresos por participar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.