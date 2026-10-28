Estudiantes de La Plata jugará la final de Copa Libertadores: Conmebol rechazó el pedido de Flamengo

Conmebol no dio lugar al reclamo del conjunto brasileño por la inclusión del defensor y el "Pincha" se enfrentará a Palmeiras.

Estudiantes de La Plata recibió la confirmación que esperaba y podrá enfocarse en el desafío más importante de su temporada: la final de la Copa Libertadores. La Conmebol rechazó el reclamo formal presentado por Flamengo, que cuestionaba la supuesta participación antirreglamentaria de Marcos Rojo, y el equipo argentino conserva su lugar en la definición continental ante Palmeiras, prevista para el 28 de noviembre en Montevideo.

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La Comisión Disciplinaria de la Conmebol resolvió desestimar íntegramente la protesta que había presentado Flamengo por la presunta alineación indebida de Marcos Rojo en las semifinales de la Copa Libertadores 2026.

La decisión quedó reflejada en un comunicado oficial difundido por Estudiantes de La Plata a través de sus canales digitales. Allí, la institución confirmó que el organismo sudamericano también rechazó la solicitud de medidas cautelares impulsada por el conjunto brasileño.

De esta manera, el reclamo quedó sin efecto y el "Pincha" mantiene la clasificación conseguida en el campo de juego. La resolución despeja el escenario institucional alrededor de la semifinal y le permite al club platense concentrarse en la preparación para el encuentro decisivo.

La disputa había puesto bajo la lupa la participación de Marcos Rojo, cuya presencia en la serie fue cuestionada por Flamengo. Sin embargo, el planteo no prosperó ante la Comisión Disciplinaria y Estudiantes recibió el respaldo formal para conservar su boleto a la final.

El comunicado de Estudiantes y el festejo de los hinchas

Una vez conocida la determinación, Estudiantes hizo pública su postura con un mensaje que rápidamente se convirtió en una celebración para el mundo albirrojo.

“El Club Estudiantes de La Plata informa que la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL resolvió rechazar íntegramente la protesta presentada por Flamengo respecto de la supuesta alineación indebida de Marcos Rojo en la semifinal de la Copa CONMEBOL Libertadores 2026, así como su solicitud de medidas cautelares”, indicó la institución.

El comunicado cerró con una frase que también funcionó como confirmación de la cita que el club tiene por delante: “¡Nos vemos el 28, familia!”. La expresión sintetizó el alivio de Estudiantes después de una controversia que podía generar incertidumbre alrededor de la clasificación. Con la decisión comunicada oficialmente, el equipo argentino mantiene su lugar en el partido por el título y sus hinchas pueden empezar a enfocarse en la final.

Marcos Rojo, en el centro de la controversia

El nombre de Marcos Rojo quedó en el centro de la presentación de Flamengo, que cuestionó su presunta participación antirreglamentaria durante las semifinales de la Copa Libertadores.

El reclamo buscaba que la Conmebol revisara lo ocurrido en la serie y el club brasileño había solicitado, además, medidas cautelares. No obstante, el organismo disciplinario rechazó ambos planteos, por lo que no hubo una modificación de la clasificación de Estudiantes.

La resolución es especialmente importante para el conjunto platense porque pone fin a la incertidumbre vinculada con esa impugnación. El Pincha no deberá afrontar una modificación de su situación deportiva como consecuencia del reclamo y conserva el derecho a disputar el partido decisivo.

El archivo que comunicó la decisión no detalla los argumentos jurídicos utilizados por la Comisión Disciplinaria para desestimar la protesta. Por eso, el dato central es el alcance de la resolución: el planteo de Flamengo fue rechazado en su totalidad.

Cuándo y dónde se jugará la final de la Copa Libertadores

Con el fallo de la Conmebol, Estudiantes de La Plata mantiene su lugar en la final de la Copa Libertadores 2026, que se disputará el próximo 28 de noviembre en Montevideo, Uruguay.

Ahora, el equipo podrá centrar sus esfuerzos en la preparación futbolística para el encuentro que definirá al campeón del torneo más importante del continente. La confirmación también permite que el club organice los próximos pasos sin la incertidumbre que generaba la protesta presentada por Flamengo.

Para Estudiantes, la noticia representa mucho más que una resolución administrativa: significa sostener la posibilidad de ir en busca de un título continental. La clasificación quedó firme y el desafío pasa a ser deportivo.

Flamengo llevó su reclamo ante la Conmebol, pero no consiguió modificar el desenlace de la semifinal. El organismo rechazó la protesta y las medidas cautelares, mientras que el Pincha ya tiene la mirada puesta en Montevideo. El 28 de noviembre, el equipo platense tendrá la oportunidad de convertir esa confirmación institucional en una noche histórica.