Video: el gol de Exequiel Zeballos para el 1 a 0 de Boca Juniors sobre Estudiantes en el Torneo Clausura

Boca Juniors se puso en ventaja frente a Estudiantes de La Plata en el duelo por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 gracias a un gol de Exequiel Zeballos. A los cuatro minutos del complemento, el 'Changuito', que había errado un penal que él mismo generó sobre el final del primer tiempo (su remate se estrelló en el palo derecho del arco defendido por Fernando Muslera), recibió una gran asistencia de Milton Giménez y con un preciso zurdazo adelantó al 'Xeneize' en el marcador. Apenas diez minutos después, Edwin Cetré igualó el encuentro con una anotación desde los doce pasos.

¿Cuándo juegan Boca y Estudiantes?

El partido entre Boca Juniors y Estudiantes por la jornada 14 del Torneo Clausura se jugará este domingo 2 de noviembre de 2025, a partir de las 16 horas de Argentina en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi de La Plata. El encuentro será transmitido en vivo en la telvisión por TNT Sports. El árbitro principal del partido será Leandro Rey Hilfer. El streaming online correrá por las cuentas de TNT GO, Telecentro Play, Cablevisión Flow y DGO.

Estudiantes vs. Boca: ficha técnica

Torneo: Torneo Clausura 2025 (jornada 14).

Torneo Clausura 2025 (jornada 14). Fecha: Domingo 2 de noviembre.

Domingo 2 de noviembre. Horario: 16 horas (Argentina).

16 horas (Argentina). Estadio: Estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

Estadio UNO Jorge Luis Hirschi. Árbitro principal: Leandro Rey Hilfer.

Leandro Rey Hilfer. TV: TNT Sports.

TNT Sports. Streaming: TNT GO, Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow.

El fixture de Boca en el Clausura 2025

Fecha 14 - Estudiantes de La Plata vs. Boca Juniors - domingo 2 de noviembre a las 16 horas.

- domingo 2 de noviembre a las 16 horas. Fecha 15 - Boca Juniors vs. River - domingo 9 de noviembre a las 16 horas.

vs. River - domingo 9 de noviembre a las 16 horas. Fecha 16 - Boca Juniors vs. Tigre - fin de semana del domingo 16 de noviembre con día y horario a definir.

