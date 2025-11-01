Lo vendió en una licitación: el ex Boca que reconoció "no estar reparado" para jugar

Boca no tuvo más remedio que venderlo en una subasta para no perder dinero.

Muchas veces, los clubes encuentran maneras muy particulares para desprenderse de la ficha de ciertos jugadores que no forman parte de los planes de los entrenadores. En algunos casos, se logra con estrategias insólitas como fue la de Boca, que aplicó con un mediocampista que vendió su ficha por medio de una licitación. Una operación que privó al club de obtener una fuerte ganancia en dólares.

Se trata de un jugador que necesitó de un paso por otros clubes para demostrar las habilidades que fue desarrollando en las inferiores. “Sentía que todos algo tenían algo mejor que yo. Yo me aferraba a mejorar. Sabía que en ese momento no estaba preparado para jugar en la Primera de Boca. Mi paso por Defensa y Justicia me terminó de consolidar“, expresó Agustín Bouzat en charla con Clank!. Hay que recordar que hizo su debut en la temporada 2017 bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto.

Boca lo vendió por medio de una subasta en la que perdió millones de dólares

El desempeño del mediocampista con la camiseta de Boca fue bastante escaso, debido a que solo tuvo la oportunidad de mostrarse en cinco partidos oficiales. Un jugador que antes de realizar su debut en primera se fue a otro club argentino para ganar mayor protagonismo y comenzar a realizar su carrera profesional desde allí. "Sabía que en ese momento no estaba preparado para jugar en la Primera de Boca. Mi paso por Defensa me terminó de consolidar. El Flaco Schiavi me recomienda ‘andá a jugar’. Yo en ese momento tenía muchas dudas de si podía jugar en Primera. Eso me hacía estar alerta todo el tiempo, de no subestimar ninguna situación“, profundizó.

Una venta particular: fue licitado

La transferencia de Agustín Bouzat a Vélez fue bastante particular, debido a que compraron el 50% de su ficha pero se llegó a un acuerdo con Boca de que iban a compartir los derechos económicos hasta junio del 2021. Al no haber ningún avance para quedarse con el porcentaje del otro, se llevó a cabo una licitación con el fin de determinar el destino del jugador y evitar que este quedara con el pase en su poder.

Se presentaron dos sobres, y al momento de abrirlo se pudo apreciar que la propuesta del Fortín por el 50% del mediocampista fue la ganadora. El detalle estuvo en que compró parte de la ficha por tan solo 150 mil dólares, mientras que Boca ofreció 100 mil. Aunque eso no fue lo único que hizo ruido de esta operación, debido a que en el 2018 se vendió una parte del jugador a cambio de 2 millones de la divisa extranjera. En líneas generales, el Xeneize salió perdiendo y de gran manera.

No obstante, la respuesta que se desprende desde Boca es que la salida de Agustín Bouzat por la cifra mencionada fue correcta, debido a que se trataba de un jugador que no estaba en los planes e iba camino a quedarse con el pase en su poder. El mecanismo de licitación permitió generar un ingreso.