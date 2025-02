Una leyenda de Boca atacó a Fernando Gago y a los jugadores: "Espantoso"

Fernando Gago y los jugadores de Boca recibieron un duro ataque de una leyenda del club tras caer con Racing.

En Boca Juniors continúan las repercusiones por el rendimiento del pasado fin de semana y quien aprovechó el mal momento para dejar su opinión fue Alberto "Beto" Márcico. Quien brilló en el "Xeneize", y ganó tres títulos, atacó a Fernando Gago y a los jugadores por la actitud que demostraron en la derrota frente a Racing, en el "Cilindro" de Avellaneda.

En una entrevista con Radio Mitre (AM 790), el exjugador de Boca durante la década de '90 no tuvo piedad con la versión que demostraron los futbolistas ante la "Academia": "Fue muy malo fue lo de Boca el sábado... Los jugadores no estuvieron a la altura. El equipo jugó mal y tenía que perder el partido. Porque Racing, no te digo que lo pasó por arriba, pero lo dominó y después te termina los últimos diez minutos con el ´ole, ole´ y parece que te pegaron un baile de acá a Luján".

En el mismo sentido, el exjugador de Gimnasia y Esgrima La Plata se mostró insatisfecho con el entrenador y la forma en que para al equipo. "Boca jugó un partido espantoso a nivel equipo. Los problemas que tiene tácticamente Boca son gravísimos, pero graves de verdad. Gago tiene que cambiar... El equipo estaba perdido", comentó Márcico.

Lejos de quedarse con esa apreciación, el "Beto" fue más allá y se animó a dejar una fuerte sentencia con respecto al futuro en el torneo internacional. "A este nivel, Boca corre riesgo en la Libertadores", expresó a cerca de la competencia en la que Boca debutará el miércoles 19, por la Fase 2, a la espera de lo que suceda entre Alianza Lima de Perú y Nacional de Paraguay.

Además, Márcico se metió de lleno en las polémicas del partido, que dejaron al árbitro Yael Falcón Pérez en el centro de la escena, y no dudó en manifestar que Boca fue perjudicado. "Para mí la jugada de (Juan) Nardoni y (Frank) Fabra es penal", remarcó quien disputó 154 partidos con la casaca "Boquense". Por último, respaldó las palabras de Raúl Cascini, quien había dicho que Boca fue "robado" en Avellaneda tras la culminación del encuentro. "Está bien que haya salido a hablar. A Boca lo perjudicaron", destacó el exfutbolista que tuvo un exitoso paso por la liga francesa.

¿Cuándo juegan Boca vs. Independiente Rivadavia?

Boca Juniors recibirá a Independiente Rivadavia este martes 11 de febrero del 2025 desde las 20 horas en La Bombonera, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2025. El partido será arbitrado por Facundo Tello y televisado por TNT Sports Premium.

Entre las novedades se destaca la ausencia de Carlos Palacios por un cuadro de gastroenteritis, mientras que Edison Cavani podría esperar en el banco de suplentes para dosificar las cargas. En defensa se prevén los ingresos de Luis Advíncula y Lautaro Blanco por los laterales, más Lautaro Di Lollo en la zaga central, mientras que en el mediocampo podría aparecer el juvenil Camilo Rey Domenech.

Formaciones probables de Boca e Independiente Rivadavia

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Camilo Rey Domenech; Brian Aguirre, Alan Velasco, Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Mauro Peinipil, Iván Villalba, Sheyko Studer y Luciano Gómez; Mauricio Cardilllo, Franco Amarfil, Tomás Bottari y Luis Sequeira; Victorio Ramis y Sebastián Villa.

Boca vs. Independiente Rivadavia: ficha técnica