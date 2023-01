Un ídolo de Boca destrozó a Benedetto y se pudrió todo: "No podés"

Un ídolo de Boca pidió que el club incorpore refuerzos "superlativos" y lanzó fuertes críticas contra que el "Pipa" Benedetto, a quien no ve como el 9 titular del equipo de Hugo Ibarra.

Alberto "El Beto" Márcico manifestó que Darío Benedetto no puede ser el 9 titular de Boca Juniors y le dejó una serie de consejos a Juan Román Riquelme para sumar refuerzos "que tengan un nivel superlativo", luego de la caída ante Racing por la final de la Supercopa Internacional.

La derrota del "Xeneize" en Emirato Árabes Unidos frente a la "Academia" dejó un balance negativo en cuanto al juego y algunos rendimientos particulares. Uno de los que mostró su enojo con el nivel del equipo de Hugo Ibarra fue Márcico, quien brilló con la camiseta "Azul y Oro" en la década del 90'.

Qué dijo Alberto Márcico sobre Darío Benedetto y el nivel de Boca Juniors

En una entrevista con el medio Boca de Selección, "El Beto" apuntó contra Benedetto por el nivel que viene demostrando cada vez que juega. "Hay un partido que Benedetto dejó de ser Benedetto, que es el partido de la Libertadores (Corinthians, cuando erró dos penales), después no volvió. Sí hizo el gol con River, que le cayó la pelota en la cabeza, de acuerdo. Pero después del partido que tuvo en la Copa, es otro. Y hoy Benedetto no puede ser el 9 titular de Boca. Necesitamos un 9 diferente. Tiene que levantar mucho. El equipo necesita en ataque", comenzó diciendo Márcico.

Alberto Márcico destrozó a Darió Benedetto: "No puede ser el 9 de Boca".

Pero su enojo no se quedó sólo en el "Pipa" sino que también señaló a otros jugadores y pidió caras nuevas con jerarquía: "Estamos flacos en equipo, honestamente. El caso de Benedetto o de Roncaglia, no están pasando un buen momento; Sandez tampoco. Boca necesita jugadores que tengan un nivel superlativo. Necesita refuerzos indiscutidos: arriba, en el medio y dos arriba. Roncaglia tuvo un rendimiento que no es acorde a Boca, creo que tampoco podría ser un buen suplente".

Y luego, continuó: "Boca se tiene que reforzar, eh. No podés así. Faltan tres o cuatro jugadores titulares en este equipo. No puede ser que te empaten el partido así, hay cinco jugadores de Boca contra tres de Racing. Defensivamente se fueron todos los centrales, no se puede así, y eso que García hizo un gran partido. Tampoco te pueden hacer ese penal en el último minuto, aunque es muy injusto. Ni siquiera lo llama el VAR, increíble...".

El consejo de Alberto Márcico a Juan Román Riquelme

Márcico, que marcó 15 goles en 154 partidos disputados, aconsejó a Riquelme qué hacer de cara al futuro para el plantel: "Si yo soy dirigente ahora, tengo que saber que tengo que sumar cuatro titulares para tener chances en el campeonato y en la Libertadores. Cuatro o cinco buenos refuerzos".

Márcico le pidió a Riquelme traer cuatro jugadores titulares para ferorzar el plantel.

"Si fuera dirigente de Boca yo haría que no jueguen estas Copas, esto no es una copa de campeones, no hay nada, si Boca ganó los dos campeonatos. Después pasa esto con estos penales que te cobran... Boca no tiene que aceptar y obligar a la AFA a que haga torneos verdaderos. ¡Cómo le vas a dar dos estrellas a Racing de esta manera!", manifestó.

Para finalizar, Márcico cerró con una frase polémica sobre el supuesto poder que tiene Racing en la Asociación del Fútbol Argentino para pedir más "peso" de Boca allí: "Racing está muy bien posicionado en la AFA. No tenés que sacar ventaja en al AFA, pero tenés que estar bien representado, ahí la podés pelear un poco más...".