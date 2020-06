Foto: Getty

Es acaso una de las revelaciones más fuertes que se han oído en el fútbol argentino. Si bien han existido casos confirmados y sus respectivas penas a cumplir a lo largo y ancho del planeta, los intentos de soborno en partidos entre River y Boca nos llaman poderosamente la atención. Y así lo reconoció Hugo Gatti, al aire de El Chiringuito TV.

"A mí me ofrecieron un millón de dólares en un Boca-River para que me metan dos goles. Yo comía siempre en un restaurant y ahí me llegó el mensaje. Aparte, el que me lo dijo yo lo conocía", manifestó el 'Loco', quien en ese momento era la figura del 'Xeneize' dirigido por el 'Toto' Lorenzo.

Acto seguido, Gatti ironizó sobre la situación vivida y aseguró que no hubiese aceptado el trato en caso de que efectivamente le otorgaran una suma millonaria a cambio. "Yo le dije dame un millón de dólares y no me meto uno, 70... Pero no dijo nada, sabía que yo no lo iba a hacer. Aparte en Argentina no habría un millón de dólares, jajaja".

Si bien no confesó en qué partido han intentado sobornarlo desde Núñez, lo cierto es que la propuesta le habría llegado para los encuentros entre River y Boca de la Copa Libertadores 1977. Casualidad o no, en esa edición fueron los 'Xeneizes' quienes se quedaron el título. Entre otras cosas, por soberbias actuaciones de su arquero.